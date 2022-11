Youtuberne Vovan og Lexus – Vladimir Kuznetsov and Aleksej Stoljarov – ringte Duda 15. november, like etter at en rakett slo ned øst i Polen, nær grensen til Ukraina. En person ble drept av det som ser ut til å ha vært en ukrainsk luftvernrakett på avveie.

I den sju minutter lange samtalen sier Duda på engelsk at USA ikke gir Russland skylden for rakettnedslaget, men at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj insisterer på at det var en russisk rakett. Duda sier han selv er svært forsiktig med å legge skylden på Russland og vil ta opp saken med sine Nato-allierte.

Dudas kontor bekrefter at presidenten ble koblet opp til en samtale fra en person som utga seg for å være Macron. De legger til at dette var en av mange samtaler fra utlandet den dagen.

Polske myndigheter sjekker nå hvordan de to russerne klarte å komme fram til Duda – for andre gang. I 2020 ringte de også presidenten, og Kuznetsov utga seg for å være FNs generalsekretær António Guterres.

Youtube-duoen har også lurt andre europeiske ledere og kjendiser, som Macron, britenes daværende statsminister Boris Johnson, Elton John og prins Harry.