Nærmere et halvt år er gått siden Sverige og Finland sendte inn sine medlemskapssøknader til Nato. Fortsatt er det høyst uklart når de to landene formelt vil bli tatt opp som medlemmer.

I mellomtiden har svenskene fått ny regjering, og danskene går tirsdag til valgurnene etter at statsminister Mette Frederiksen lyste ut nyvalg.

Det er bakteppet når de nordiske stats- og regjeringssjefene, minus Frederiksen, samles til toppmøte i regi av Nordisk råd i Finlands hovedstad Helsingfors.

Vil ha det formelle på plass

Der blir sikkerhetspolitikk et sentralt tema, bekrefter statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

De fem nordiske statsministrene ble i sommer enige om å styrke forsvarssamarbeidet. Men de kan ikke sette planene ut i livet før Sverige og Finland formelt er medlemmer av Nato.

– Vi har allerede samarbeidet tett om forsvar i mange år med Sverige og Finland, men når det kommer til tettere samarbeid mellom de nordiske under felles Nato-paraply må det vente til medlemskapene er endelig i boks. På det punktet kan vi ikke foregripe begivenhetene, sier Støre.

– Vi er formelle på det punktet at vi tar ingenting for gitt. Jeg tror også Sverige og Finland er opptatt av at de skal gjennomføre ratifiseringen på en ordentlig måte.

De nordiske statsministerne ble i sommer enige om å styrke forsvarssamarbeidet under et uformelt møte i Oslo. F.v. Islands statsminister Katrín Jakobsdóttir, Danmarks statsminister Mette Frederiksen, Norges statsminister Jonas Gahr Støre, Finlands statsminister Sanna Marin og Sveriges daværende statsminister Magdalena Andersson. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Reiser til Tyrkia

Tyrkia og Ungarn er de eneste landene som ennå ikke har godkjent de nordiske Nato-søknadene.

Ungarn forventes å godkjenne søknadene i løpet av desember, mens Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har gjentatt kravene om at Sverige må utlevere en rekke personer tyrkiske myndigheter mener er tilknyttet kurdiske organisasjoner og Gülen-bevegelsen.

Sveriges nye statsminister Ulf Kristersson har allerede bedt om et møte med Erdogan i Ankara, noe den tyrkiske presidenten har sagt ja til. Også Nato-sjef Jens Stoltenberg reiser til Tyrkia «i nær fremtid», sa han på en pressekonferanse forrige uke.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har stilt en rekke krav for å godkjenne Sveriges og Finlands Nato-søknader. Foto: Vyacheslav Prokofyev / AP

Håper søknadene blir godkjent

Støre sier han har tro på at våre nordiske naboer vil bli del av forsvarsalliansen til slutt.

– Det er et bredt ønske i alliansen om at disse landene blir med. Sverige og Finland kommer til å være et godt bidrag til alliansens sikkerhet, og de kommer til å få transatlantisk sikkerhet.

Han mener Sverige og Finland har tatt Tyrkias bekymringer på alvor.

– Dette må kunne bidra til at de blir godkjent, sier Støre.

Skjerper beredskapen

Mandag ble det kjent at regjeringen skjerper beredskapen i Norge. Støre sa på en pressekonferanse at olje- og gassinstallasjoner vil bli prioritert og viste blant annet til droneaktivitet i Nordsjøen og eksplosjonene ved Nord Stream-ledningene.

Norge er den største leverandøren av gass til Europa etter at Russland skrudde igjen kranen tidligere i år.

Støre vil likevel ikke konkludere med at Norge er ekstra utsatt i nordisk sammenheng.

– Jeg vil ikke gradere hvem som er mest utsatt. Jeg tror alle land må gjennomgå sin egen beredskap i lys av at det nå pågår en krig i Europa som har konsekvenser langt utover Ukraina.