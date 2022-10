Onsdag møttes sikkerhetsmyndigheter fra statene som sammen utgjør Samveldet av uavhengige stater (SUS), hvor hovedtemaet var Putins «spesielle operasjon i Ukraina». Fra talerstolen hevdet den russiske presidenten at USA bruker Ukraina som rambukk for å bryte ned Russland, Unionsstaten Russland og Belarus, Den kollektive sikkerhetspakten og SUS. Med andre ord, Ruusland selv og allianser og unioner hvor supermakten Russland spiller en sentral rolle.

Da man begynte å ane Sovjetunionens fall gikk en rekke medlemsland sammen i håp om å etablere en erstatter. Ut av ruinene av Sovjet steg Samveldet av uavhengige stater, som består av 9 av de totalt 15 tidligere sovjetiske statene. Siden organisasjonen ble til i 1991, samme år som Sovjet falt, har to land forlatt unionen; Georgia i 2009, og Ukraina i 2014.

De tre baltiske landene, Estland, Latvia og Litauen, som forlot Sovjetunionen et par måneder før unionens kollaps, ble ikke medlem av SUS, og valgte i stedet å søke medlemskap i Det europeiske fellesskap. Nå er samtlige av Baltikum-landene medlem av Nato, og Putin og hans nærmeste har i flere år fryktet at Ukraina går i deres fotspor.

Georgia har forøvrig også knyttet tette bånd til Nato, og ønsker ifølge alliansens nettsider å bli medlem av Nato. Landet bidrar blant annet til Natos Sea Guardian-operasjon, som omhandler alliansens maritime forsvar. Deres posisjon langs Svartehavets kyst gjør dem til en verdifull samarbeidspartner. Grensen til Russland gjør det imidlertid komplisert, på lik linje med Ukraina.

Bildet er tatt under Nato-øvelsen Operation Sea Guardian som fant sted i Middelhavet i 2018. Foto: Alessandro Bianchi / Reuters/NTB

«Nato har okkupert Ukraina»

Etter Putin gikk av talerstolen, tok Statsduma-formann Vjatsjeslav Viktorovitsj til ordet og hevdet at «Ukraina forsvinner som nasjon» og at landet er «okkupert av Nato og er blitt en amerikansk koloni», skriver tankesmia Institute for the study of war (ISW). Dette er ikke første gangen Viktorovitsj sier dette, og påstanden fungerer som et ekko fra ukene før Russland gikk til full invasjon av Ukraina.

18. januar, om lag en måned før russiske styrker stormet inn i Ukraina, la Statsdumaen ut en bekymringsmelding på sine nettsider. Statsdumaen er underhuset i Russlands føderale forsamling og består av 450 representanter som velges hvert fjerde år. Forsamlingen ledes av Viktorovitsj, en standhaftig forkjemper av Russlands handlinger i Ukraina.

Viktorovitsj har lenge advart om at Ukraina vil bli sneket inn i Nato mot folkets vilje. Foto: Statsdumaen/AP/NTB

– Vi er vitne til et hysterisk Ukraina

Han hevdet, før krigen brøt ut, at Ukraina var desperat etter hjelp, og at den store stygge ulven var USA.

– I løpet av de siste månedene er vi blitt vitne til et hysterisk Ukraina. Medlemmer av den amerikanske kongressen forsøker å skremme vettet av hele verden, og det er åpenbart at Washington forsøker å rettferdiggjøre sitt ønske om å øke Natos tilstedeværelse rundt Russland, sa Viktorovitsj i januar.

Han hevder å ha klekket Natos kode; Å erklære en fiende, for så å bryte fienden i kne. Noe han hevder fant sted i Libya, Irak, Afghanistan, Syria og Serbia.

– Dette er ikke en fersk metode, og vi ser tydelige tegn til at Nato er i ferd med å ta ukrainsk territorium. De har allerede menn på bakken i Ukraina, og nå trenger de bare en rettferdig årsak til å sende militæret inn. Med andre ord, Nato forsøker å okkupere Ukraina, sa Viktorovitsj.

Nå hevder han, og president Vladimir Putin, at nettopp dette har skjedd. De hevder at Natos våpentilførsel og bistand til Ukraina er en måte å snike seg inn i landet via bakdøra. Dette hevder ISW ikke samsvarer med USAs ønske om forhandlinger, våpenhvile og et uavhengig Ukraina.

USA hevder på sin side at Kreml bruker påstandene som grunnlag for å fortsette og ekspandere sin invasjon av Ukraina, og ISW hevder at utsagnene underbygger mistanken om at Putins mål strekker seg forbi de allerede okkuperte områdene av Ukraina, som Russland har erklært annektert. Resten av verden anerkjenner ikke annekteringen, hvor selv Kina og Iran sitter på gjerdet, til tross for at sistnevnte supplerer Russland med droner som brukes i krigføring i Ukraina.

