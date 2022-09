Varianten ble oppdaget for første gang i India for tre måneder siden.

Den danske helseministeren Magnus Heunicke sier at det var ventet at varianten kom til Danmark. For øyeblikket er ikke helsemyndighetene i landet bekymret for situasjonen.

BJ. 1 omtales også som BA2.10.1 og tilhører omikronvarianten.

Heunicke sier at betydningen av den nye mutasjonen ikke er kjent. Det er ikke opplyst om de smittede personene har fått sykdommen i Danmark eller andre land.