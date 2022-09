Vi nærmer oss årets influensasesong, og etter to sesonger med lav influensasmitte grunnet coronatiltak, mener Folkehelseinstituttet (FHI) at vi bør være forberedt på kraftigere influensautbrudd kommende sesong.

Før pandemien startet influensasesongen rundt november, og ifølge FHI var utbruddet i gang rundt juletider.

Kommende vinter kan det bli annerledes, forteller FHI-lege Trine Hessevik Paulsen.

– Denne vinteren er det derimot svært uforutsigbart når vi eventuelt vil få en økning i influensasmitte, fordi vi har sett at forekomsten av covid-19 påvirker forekomsten av influensa. I forrige sesong kom influensautbruddet så sent som i mars, et så sent influensautbrudd er aldri tidligere registrert i Norge, sier hun til ABC Nyheter.

– Mer uforutsigbar

Hessevik Paulsen påpeker at immuniteten i befolkningen fortsatt antas å være lavere enn normalt grunnet lite eller begrenset influensasirkulasjon de siste sesongene.

– Det er fremdeles uvanlig mange barn som aldri har møtt influensavirus før. Utviklingen av influensaepidemien til høsten, både størrelsen og starttidspunktet, er derfor mer uforutsigbar. Vi bør være forberedt på at det kan bli et kraftigere influensautbrudd denne vintersesongen, og at det kan komme både tidligere eller senere enn normalt. advarer FHI-legen.

Frykter lavere vaksinedekning

Før fjorårets influensautbrudd ble det satt om lag 1,65 millioner doser influensavaksine, opplyser Hessevik Paulsen. Dette var rekord og FHI håper på like høy vaksinasjonsdekning i år.

Det skyldes at man i år må betale for vaksinen.

– I år er det imidlertid skjedd en endring i finansiering av vaksine fra i fjor, slik at man nå igjen må betale for influensavaksinasjon. Vi er usikre på hvordan dette vil påvirke vaksinedekningen, men frykter at den ikke blir like høy som i fjor.