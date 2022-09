– Denne krigen handler om å utslette Ukrainas rett til å eksistere som en stat. Ingen andre enn Russland er ansvarlig for konflikten, sa den amerikanske presidenten i talen onsdag.

Videre uttrykte han frykt for at Russlands «imperialistiske ambisjoner» setter alt FN står for i fare dersom det ikke blir konsekvenser for Kreml.

– Russland har skamløst brutt reglene i FN-pakten, og president Putin kom med atomtrusler mot Europa så sent som i dag, sa Biden videre.

Presidenten understreket at en atomkrig ikke kan vinnes.

– Vil bruke alle midler

Biden talte samme dag som Russlands president Vladimir Putin sa han var villig til å bruke alle tilgjengelige midler for å forsvare russiske territorier. Samtidig anklaget han Vesten for å ville «svekke, splitte og i siste instans ødelegge vårt land».

– Når vårt lands territorielle integritet er truet, vil vi helt klart bruke alle midler vi har til å beskytte Russland og vårt folk. Dette er ingen bløff, sa Putin i en tale sendt onsdag morgen.

Forsvarsminister Sergej Sjojgu varslet at 300.000 personer i de russiske reservestyrkene i Russland skal mobiliseres i Ukraina.

Biden sa i sin tale at Russland må holdes ansvarlig for krigsforbrytelser i Ukraina, og understrekte at USA jobber med å avdekke og finne bevis for krigsforbrytelser mot ukrainere sammen med sine internasjonale samarbeidspartnere.

Se video: Innbyggere i Moskva om mobiliseringen: – Vi skal alle dø

Ulovlig folkeavstemning

Biden kom med skarp kritikk av Russlands planer om folkeavstemninger i russiskokkuperte områder, for å forsøke å innlemme deler av Ukraina i Russland.

Separatistene i Donetsk og Luhansk samt okkuperte områder i Kherson og Zaporizjzja hevder en slik folkeavstemning skal holdes fra 23. til 27. september.

– Kreml organiserer en ulovlig og fingert folkeavstemning. Vi må se disse skamløse handlingene for det de er, sa Biden.

Presidenten understrekte også i sin tale at 141 land i FN har fordømt Russland for krigen, mens over 40 land har bidratt med milliarder av dollar til Ukraina.

– Vi ønsker at krigen skal ta slutt. Men den må ta slutt på riktig måte. Kun ett land står i veien for dette, og det er Russland, la Biden til.

Støtter utvidelse av sikkerhetsrådet

Biden uttrykte videre støtte til å utvide FNs sikkerhetsråd med flere medlemmer, blant annet for å bedre representere områder i Afrika og Sør-Amerika.

– USA støtter å øke antallet permanente og ikke-permanente representanter i rådet, sa han.

– Dette inkluderer permanente seter for de nasjonene vi lenge har støttet, som afrikanske, søramerikanske og karibiske land. USA er forpliktet til dette viktige arbeidet, la han til.

I dag er det totalt 15 medlemmer i FNs sikkerhetsråd. Fem av dem er faste medlemsland med vetorett, mens ti velges av FNs hovedforsamling for to år om gangen.

USA, Kina, Russland, Storbritannia og Frankrike er faste medlemmer. Norge har for tiden en av de ikke-permanente plassene i Sikkerhetsrådet.