I sin nyeste oppdatering om krigen i Ukraina , skriver britisk etterretning at Russland høyst sannsynlig har flyttet ubåter fra Krimhalvøya.

Ifølge britisk etterretning er det «nesten garantert» at ledelsen for Russlands svartehavsflåte har flyttet sine Kilo-klasse ubåter fra hjemmehavnen Sevastopol på Krimhalvøya til Novorossijsk, sør i Russland.

– Dette er høyst sannsynlig grunnet den nylige endringen i det lokale trusselnivået sett i lys av Ukrainas forbedrede langdistansekapabiliteter. I løpet av de siste to månedene, har hovedkvarteret for flåten og luftbasen blitt utsatt for angrep, skriver de i oppdateringen.

Russlands president Vladimir Putin på vei ned i en Sea Explorer 5 batyskaf, en ubåtlignende, selvgående dypvannsfarkost, ved øya Hogland i Finskebukta i juli 2019. Foto: Sputnik / Reuters/NTB

– Sikkerheten har blitt direkte undergravd

Ifølge britisk etterretning var det å garantere Svartehavsflåtens base på Krim, sannsynligvis en av president Vladimir Putins motiver for å annektere halvøya i 2014.

– Basesikkerheten har nå blitt direkte undergravd av Russlands fortsatte aggresjon mot Ukraina, heter det.

Russland-ekspert ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), Jakub M. Godzimirski er tydelig på at det russerne nå gjør er en sikkerhetsforanstaltning.

– Russerne vil unngå et pinlig angrep mot disse ubåtene mens de ligger i havn. Det viser at Russland ikke er trygge på at luftvernet er i stand til å forsvare basen mot langtrekkende artilleriraketter, sier Godzimirski til VG.

Se video: Tsjetsjensk milits tilslutter seg ukrainske styrker: – Bare vent til vi når Mariupol

Nylig har Ukrainas styrker hatt suksess med en motoffensiv mot russerne i Kharkiv-regionen, nordøst i landet. Senere valgte Russland å trekke tilbake sine styrker i området.

Zelenskyj: – Okkupantene er tydeligvis i panikk

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj uttalte mandag at landets styrker rykker ytterligere fram østover inn i områder som nylig ble forlatt av russiske styrker.

– Okkupantene er tydeligvis i panikk, sa presidenten i sin daglige videotale sent mandag kveld.

Han la til at fokus nå blir på hurtighet i frigjorte områder, melder Reuters.

– Hurtigheten i våre styrkers fremrykking. Hurtigheten i gjenopprettelse av normalt liv.

Zelenskyj hintet også i talen om at han kan komme til å bruke sin videotale til FNs hovedforsamling onsdag til å oppfordre til fortgang i levering av våpen og annen hjelp til Ukraina.