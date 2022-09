Nå sliter Putin på mange fronter

«Først et betydelig strategisk tilbakeslag i Ukraina, etter en utrolig motoffensiv som rystet Kremls ambisjoner i øst. Så, det som var ment å være en samling blant likesinnede leder i Usbekistan som mest av alt ble en påminnelse for ham

om hans svekkede status, idet den russiske presidenten ble avspist av Kina og så irettesatt av India. Samtidig, i et område hvor Moskva visstnok skal være garantisten for sikkerhet, har det vært vært uroligheter mellom Armenia and Aserbajdsjan og fortsatte sammenstøt mellom Kirgisistan og Tadsjikistan».

Slik oppsummerer Bloomberg-kommentator og utenriksekspert Clara Ferreira Marquee Russlands president Vladimir Putins tunge september, under tittelen «Frustrert og avvist, Putin i ferd med å gå tom for alternativer».

Med referanse til presset på Putin om å starte en stormobilisering er Marquees krystallklar: «Det er allerede for sent».

Taper støtte hjemme?



I tillegg til problemene i Ukraina og Sentral-Asia, møter Putin også ydmykende motstand på hjemmebane, idet flere stemmer internt i Russland har ytret seg mot krigen i Ukraina.

Folkevalgte i Putins hjemby St. Petersburg gikk tidligere denne måneden sammen om en henstilling til presidenten om å trekke seg.

Flere journalister og kommentatorer har også den siste tiden uttrykt seg kritisk til krigføringen.

Frykten for en ydmyket Putin



Ukrainas fremgang og Putins svekkelse fremkaller nå en økende frykt for hva som vil skje dersom Russland skulle tape krigen i Ukraina.

Som den erfarne forsvarseksperten Kori Schake formulerer det i The Atlantic:

«Noen frykter en 'katastrofal seier' for Ukraina, som ydmyker Putin, og dermed øker risikoen for en eskalering mot Ukraina eller angrep på USA og Nato».

Schake – som har hatt en rekke fremstående posisjoner i det amerikanske forsvaret og i statsforvaltningen og i dag er direktør for utenriks og forsvar i American Enterprise Institute – mener imidlertid vi har lite å frykte.

«Russland vinner ikke krigen mot Ukraina, og de kan ikke vinne en krig mot oss. Vi er den sterke part i denne konflikten, og vi avskrekker mer effektivt når vi agerer med tryggheten den kunnskapen gir», skriver Schake i The Atlantic.

