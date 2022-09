Sherri (40) forfalsket sin egen kidnapping – må i fengsel

Det var november i 2016 at 40 år gamle Sherri Papini, fra California, ble meldt savnet etter en joggetur i Shasta fylke, nord i California. Tre uker senere ble hun oppdaget tilsynelatende skadet og alene på en motorvei, om lag 225 kilometer unna, melder Los Angeles Times.

Hun forklarte til politiet at to spansktalende kvinner hadde fanget henne og holdt henne kidnappet i lenker i et skap. Hun fortalte også at de hadde truet henne med våpen og brent henne med et glovarmt redskap.

DNA avslørte bløffen

Forklaringen førte til at store politistyrker lette høyt og lavt etter de to kidnapperne, men søkene var resultatløse etter flere år med leting. Det kom først et gjennombrudd i 2020 da en DNA-test av klærne hun hadde på seg da hun ble funnet, fant DNA fra hennes eks-kjæreste.

Da politiet konfronterte ham med dette, avslørte han at han hadde hjulpet henne med den falske kidnappingen. Til slutt innrømmet også hun at det hele var en «spøk».

Papini hadde fått over 30.000 dollar i offer-kompensasjon fra delstaten. Det tilsvarer om lag 300.000 norske kroner.

Knallhard dom

CNN melder at det nå har kommet dom i saken og dommer William B. Shubb ga en strengere straff enn aktors påstand, om åtte måneder fengsel.

– Papini planla og utførte en sofistikert kidnappingsbløff og fortsatte å fortelle sin falske historie i årevis uten å ofre en tanke til de bløffen hennes gikk ut over, sier dommeren i en uttalelse. Han dømte henne til 18 måneders fengsel fulgt av 36 måneders betinget fengsel.

– Hun førte til at uskyldige mennesker ble mistenkt for å ha tatt del i en kriminell handling og hun skapte frykt i befolkningen om sine påståtte spansktalende kidnappere, som tilsynelatende var på frifot, melder dommeren i uttalelsen.

– Jeg er dypt skamfull

Hennes forsvarer ba om at hun kun skulle få en måneds betinget fengsel, siden hun hadde innrømmet bløffen og mente at den offentlige uthengingen hun siden hadde blitt utsatt for, var straff nok.

– Hennes navn er nå synonymt med denne forferdelige bløffen. Det er umulig å flykte fra det, sa forsvareren hennes William Portanova.

– Jeg er dypt skamfull over meg selv og min oppførsel og er så lei meg for den smerten jeg har påført min familie, venner og alle de gode menneskene som uten grunn led på grunn av min historie og de som jobbet så hardt for å hjelpe meg, sa Papini selv under rettshøringen i april.

Hennes ektemann skal tidligere i år ha søkt om skilsmisse og krevd foreldreretten til begge deres to barn.