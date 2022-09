– Det de gjorde den dagen, gjorde de uten straff. De trodde det ikke ville bli noen reaksjoner mot dem. Jeg følte meg avhumanisert og liten. Jeg følte meg hjelpeløs og det såret meg, sa Jennings under en pressekonferanse lørdag, ifølge CNN.

Han saksøker nå tre politibetjenter i Childersburg, Alabama overfor en føderal domstol for å ha brutt rettighetene hans.

Se video av hendelsen i vinduet over!

Vannet blomstene for naboen

Arrestasjonen av den afroamerikanske pastoren skjedde i mai da han vannet blomstene for en nabo som var bortreist. En annen nabo kjente ham ikke igjen og ringte politiet.

Politiets kroppskameraer viser at han forteller politibetjentene hvem han er, hvor han jobber og hvor han bor. Han hadde ikke på seg identifisering og da politibetjentene krevde at han identifiserte seg, nektet han å gjøre dette.

Jennings, som ifølge CNN selv i ungdommen hadde trent for å bli politi, visste at så lenge han hadde eierens tillatelse til å oppholde seg på privat eiendom, så trengte han ikke vise legitimasjon til politiet.

Nabo oppklarte misforståelsen til ingen nytte

Ifølge opptaket fra kroppskameraet blir Jennings etter en diskusjon med politiet ført i jern og deretter satt i en

Pastoren Michael Jennings trodde knapt sine egen øyne da politiet pågrep ham for å ha vannet hagen til naboen. Foto: Childersburg Police Department / AP

politibil. På ett tidspunkt kommer også naboen som først ringte politiet.

Hun sier til konstablene at hun nå kjenner igjen pastoren som en nabo og innrømmer at hun ikke burde ringt politiet. Også pastorens kone dukker etter hvert opp med mannens identifikasjon, men da forteller konstablene at han allerede har fått anklagen.

– Når vi først har arrestert ham, kan vi ikke av-arrestere ham, forklarer den ene politibetjenten i videoen.

Så derfor blir han fraktet til fengsel, der han måtte betale 500 dollar i kausjon før han kunne gå fri igjen.

Anklagene mot pastoren ble droppet 1. juni.

Ikke snakk om hevn

– Jeg er her i dag for å sikre noe ansvarlighet. Jeg er ikke ute etter hevn, bare ansvarlighet og rettferdighet, sier pastoren.

Hans advokat håper at denne hendelsen kan skape en større debatt om kompetansen til det amerikanske politiet rundt folks rettigheter.

Politiet i Childersburg eller byens ordfører, Ken Wesson, har ikke ønsket å kommentere saken overfor CNN.