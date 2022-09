Det har lenge vært kjent at russiske fanger har blitt rekruttert av russiske myndigheter til å bidra som soldater i «spesialoperasjonen» i Ukraina.

Likevel ble det stor internasjonal oppmerksomhet da det dukket opp en video av Jevgenij Prigozjin i en russisk fangeleir. Der forsøkte han å overtale fanger til å bli soldater for leiesoldat-hæren kjent som Wagner-gruppen, i bytte mot amnesti etter seks måneder.

Videoen gikk verden rundt, og ble også omtalt av ABC Nyheter torsdag.

Nå har oligarken Prigozjin, som også er kjent som «Putins kokk», forsvart rekrutteringsmetoden.

Ville drømt om å bidra

Han sier i en uttalelse på det sosiale mediet Vkontakte, gjengitt av blant annet BBC, at dersom han hadde vært russisk straffedømt, så ville han drømt om å kunne bli med i leiesoldat-gruppen og «betale tilbake min gjeld til moderlandet».

– De som ikke vil at private militære selskap og fanger skal kjempe, de kan heller sende barna sine. Det er enten private militære selskap og straffedømte, eller barna dine. Velg selv, sier Prigozjin.

I uttalelsen omtaler han ikke videoen spesifikt, eller bekrefter hvorvidt den er ekte eller ikke. Videoen ble først delt av støttespillerne til den fengslede opposisjonslederen Aleksej Navalnyj, og har blitt stedsverifisert av blant annet New York Times.

KOKKEN OG SJEFEN: Jevgenij Prigozjin (t.v.) driver offisielt en rekke restauranter og cateringvirksomhet i Russland, og grunnet sin omgang med Vladimir Putin har fått tilnavnet «Putins kokk». Han er også utpekt av alt fra forskere til FBI som den de facto lederen av Wagner-gruppen, og som sjef for flere av de såkalte trollfabrikkene med hackere. Her serverer han sjefen sin middag i 2011. Foto: Misha Japaridze/AP/NTB

Strenge krav

I videoen sier en person, som av flere medier identifiseres som Prigozjin selv, til en gruppe fanger ved en straffeleir, om mulighetene og begrensningene ved å kjempe for det paramilitære selskapet.

I videoen advarer han også de vordende soldatene om at krigen er mer brutal enn krigen i Tsjetsjenia, og at det vil bli stilt strenge krav til dem som soldater.

Blant kravene er god fysisk form og at alderen i utgangspunktet skal være mellom 22 år og 50, men at eldre søkende i god form også kan godtas om de består fysiske tester.

Ellers er det strengt forbud mot desertering og overgivelse til ukrainske styrker. I tillegg melder han om forbud mot alkohol og narkotika, og at plyndring og seksuell kontakt med lokalbefolkningen er strengt forbudt.

– For første gang dukker det opp en video av en rekrutteringstale for Wagner av Prigozjin i en russisk fangeleir. Helt galskap. «Ingen går tilbake bak lås og slå. Tjenestegjør du seks måneder, er du fri. Hvis du ankommer Ukraina og bestemmer deg for at det ikke er noe for deg, henretter vi deg», skrev Wall Street Journals korrespondent Jaroslav Trofimov om videoen på Twitter.

