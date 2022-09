Prigozjin er ansett som en av hovedmennene som finansierer de beryktede leiesoldatene i Wagner-gruppen. Ifølge den amerikanske tenketanken Institute for the Study of War (ISW) sin siste rapport fra slagmarken i Ukraina, har Prigozjin, som også er kjent som «Putins kokk», blitt ansiktet utad for «spesialoperasjonen» i Ukraina.

Ifølge ISW holdt Prigozjin onsdag en rekrutteringstale i et russisk fengsel der han bekreftet at russiske fanger har deltatt i krigen siden 1. juli og at de var essensielle da russiske styrker tok kontrollen over kullkraftverket Vuhelehirsk i Donetsk. Det er første gang det bekreftes at Wagner-gruppen aktivt rekrutterer soldater fra fengsel.

Video fra rekruttering

Det skal også ha kommet ut en video fra en av disse talene der han tilsynelatende lover amnesti for seks måneders tjeneste på slagmarken, dersom man overlever.

– For første gang dukker det opp en video av en rekrutteringstale for Wagner av Prigozjin i en russisk fangeleir. Helt galskap. «Ingen går tilbake bak lås og slå. Tjenestegjør du seks måneder, er du fri. Hvis du ankommer Ukraina og bestemmer deg for at det ikke er noe for deg, henretter vi deg.», skriver Wall Street Journals korrespondent Jaroslav Trofimov om videoen på Twitter.

I videoen advarer han også de vordende soldatene om at krigen er mer brutal enn krigen i Tsjetjenia og at det vil bli stilt strenge krav til dem som soldater.

Forbud mot alkohol, plyndring og desertering

Blant kravene er god fysisk form og at alderen i utgangspunktet skal være mellom 22 år og 50, men at eldre søkende i god form også kan godtas om de består fysiske tester. Ellers er det strengt forbud mot desertering og overgivelse til ukrainske styrker. I tillegg melder han om forbud mot alkohol og narkotika og at plyndring og sekskuell kontakt med lokalbefolkningen er strengt forbudt.

Ifølge VG stammer videoen fra republikken Mordovia, der det er flere fangeleire, som stammer fra gamle Gulager. Journalister fra New York Times og Bellingcat har stedsverifisert videoen.

KOKKEN OG SJEFEN: Jevgenij Prigozjin (t.v.) driver offisielt en rekke restauranter og cateringvirksomhet i Russland, og grunnet sin omgang med Vladimir Putin har fått tilnavnet " Putins kokk". Han er også utpekt av alt fra forskere til FBI som den de facto lederen av Wagner-gruppen, og som sjef for flere av de såkalte trollfabrikkene med hackere. Her serverer han sjefen sin middag i 2011. Foto: Misha Japaridze/AP/NTB

Ønskes som ny forsvarsminister

Pro-russiske bloggere har ifølge tenketanken ISW fullrost Prigozjins Wagner-leiesoldater suksess i Ukraina og flere av dem skal til og med tatt til orde for at han bør erstatte forsvarsminister Sergej Sjojgu, som har blitt hengt ut som syndebukk for mangelen på russisk fremgang på slagmarken. Over den siste måneden har ukrainske styrker tatt tilbake over 6000 kvadratkilometer av okkuperte områder, hovedsakelig i Kharkiv-regionen, ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Blant de pro-russiske militærbloggerne, som følges av hundretusener i Russland, har det den siste tiden kommet stadig økt misnøye med håndteringen av krigen. Det skal også tilsynelatende vært møter mellom Prigozjin og en av disse bloggerne, noe som ifølge tenketanken tyder på at Kreml er vel klar over kritikken.

På FBIs ettersøktliste

Prigozjin er en nær alliert med president Vladimir Putin og fikk kallenavnet « Putins Kokk» av nyhetsbyrået AP som følge av at hans restauranter og cateringbedrifter har vært vert for middager for Putin og utenlandske embetsmenn.

Prigozjin står på FBIs ettersøktliste og i tillegg til å leiesoldater, skal forretningsmannen tilsynelatende også ha stått bak opprettelsen av flere «trollfabrikker», som var sentrale for å ha forsøkt å blande seg inn i valgkampen i USA i 2016.

