– Apekopper er ikke lenger å regne som en hud- og luftveissykdom, sier nevrolog og forsker ved University College London Jonathan Rogers til det vitenskapelige tidsskriftet Nature.

Forskere er i gang med å kartlegge hvorfor enkelte mennesker, også helt friske personer, dør etter å ha blitt smittet av apekopper. De fleste som blir innlagt havner på sykehuset med ekstreme smerter, mens enkelte utvikler alvorlige komplikasjoner slik som pustevansker og hevelse i hjernen.

Så langt har utbruddet forårsaket minst 22 dødsfall i 10 ulike land. Med 57.000 bekreftede smittetilfeller utgjør altså det en dødsrate på 0,04 prosent, en prosentandel som er langt lavere enn tidligere lokale utbrudd av sykdommen, hvor dødsraten har vært oppe i tre prosent, skriver Nature.

– Uten tvil alarmerende

De fleste som har mistet livet som følge av det pågående globale utbruddet har hatt nedsatt immunforsvar. Det som får forskerne til å klø seg i hodet er de tilfellene hvor helt friske mennesker har utviklet hjernebetennelse, og mistet livet som følge av det. Det er blant annet registrert to slike dødsfall i Spania.

– Det er uten tvil alarmerende, men likevel ikke så overraskende, sier epidemiolog Andrea McCollum ved US Centers for Disease Control and Prevention (CDC). McCollum leder kopper-avdelingen ved CDC, som er USAs svar på Folkehelseinstituttet.

Akutt hjernebetennelse, også kjent som en encefalitt, er en alvorlig tilstand som kan oppstå i sammenheng med virusinfeksjon, deriblant av herpes simplex-virus type 2 og Vestnilfeber. Det vites enn så lenge ikke om hjernebetennelse sett i sammenheng med apekopper oppstår ved at selve viruset infiserer hjernen, eller om det er immunresponsen i kroppen som forårsaker sykdommen.

En lege peker på et sår en pasient har fått på underleppen som følge av apekopper. Foto: Martin Mejia / AP/NTB

Nevrologisk reaksjon på apekopper

Forskere har tidligere observert tilfeller av encefalitt og akutte anfall hos mennesker smittet av apekopper. Forskere har konstatert nevrologiske reaksjoner hos færre enn tre prosent av de totalt 1512 analyserte eldre tilfellene.

En studie basert på et utbrudd av apekopper som fant sted i USA i 2003 viser at den farligste smitteveien er via kloring og biting fra smittede dyr. Det amerikanske utbruddet oppsto som følge av import av dyr fra Ghana til Illinois. Totalt ble minst 70 personer smittet, hvor de som ble bitt eller kloret av syke dyr utviklet verre symptomer enn de som ble smittet via partikler eller dråpesmitte.

Studien ble publisert i National Center for Biotechnology Information.

Forskere jobber nå med å kartlegge hvilke potensielle varige mén smittede kan utvikle etter å ha blitt friskmeldt fra apekopper, hvor ubehag og svelgvansker som følge av arrdannelse i halsen er blant komplikasjonene de har konstatert.

– Jeg ønsker å understreke at dette ikke er en mild sykdom, og den kan utvikle seg til å bli alvorlig, sier epidemiolog Andrea McCollum.

WHO erklærte i juli utbruddet av apekopper for å utgjøre en global helsetrussel.