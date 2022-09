Under et pressemøte tirsdag avviste Peskov at myndighetene har noen planer om å gjennomføre en mer storstilt mobilisering i befolkningen, for å ta tilbake momentet på slagmarken i Ukraina.

– Det er ikke aktuelt på nåværende tidspunkt. Nei, vi diskuterer ikke det, svarte Peskov på spørsmål fra pressen, ifølge det statlige nyhetsbyrået TASS.

Her kan du lese alt om krigen i Ukraina!

Duma-politiker tar til orde for mobilisering

Den siste tidens tilbakegang på slagmarken i Ukraina har ført til også kritiske røster på hjemmebane i Russland. Tirsdag gikk Mikhail Sheremet, som sitter i sikkerhetskomiteen i Statsdumaen, ut i russiske medier og tok til orde for en fullstendig mobilisering.

– Uten mobilisering, å skru på «krigsmodus», inkludert i økonomien, vil vi ikke få de ønskelige resultatene , sa han til det statlige nyhetsbyrået URA.ru.

Tormod Heier, som er professor i militær strategi, sier til NTB at krigens fremgang fremover vil avhenge av hvorvidt Kreml vil høre på nasjonalistene og de militære som tar til orde for økt mobilisering.

– Alt avhenger nå av hva ledelsen i Kreml er villig til å ofre av nye menneskelige og materielle ressurser i Øst-Ukraina. For det er liten tvil om at store deler av de russiske styrkene er svekket mentalt og materielt. Noe av problemet er at russerne sakte, men sikkert slites ned i en hengemyr. I Europas nest største land, mot Europas nest største forsvar, sier Heier til NTB.

Vestlige kilder: – Russerne er i trøbbel

Samtidig hevder vestlige forsvarseksperter at de russiske styrkene nå er i store problemer.

– Russerne er i trøbbel. Spørsmålet blir hvordan de reagerer, men svakhetene deres er avslørt, og de har ikke store soldatreserver eller utstyrsreserver, sier en amerikansk kilde til Washington Post.

De anonyme kildene peker også på at russiske offiserer virker sjokkert over hvor fort russiske soldater har måttet trekke seg tilbake. Samtidig går ukrainerne forsiktig fram og prioriterer å sikre territoriene de har erobret, framfor rask framrykning.

Peskov avviste å svare på andre spørsmål om «den militære spesialoperasjonen» i Ukraina og henviste spørsmålene til forsvarsdepartementet.

Ingen planer om å avslutte krigen

Mandag svarte han på spørsmål om den ukrainske framrykkingen med at landet ikke hadde noen planer om å stanse krigen.

– Den spesielle militæroperasjonen vil fortsette fram til de opprinnelige målene blir oppnådd, sa Kremls talsmann mandag.

Det russiske militæret hevder tirsdag at de har satt i gang «massive angrep» langs hele frontlinjen i Ukraina.

– Luft-, rakett- og artillerikrefter gjennomfører massive angrep mot det ukrainske forsvarets enheter i alle retninger, påstår det russiske forsvarsdepartementet i sin daglige brifing om krigen.

Det skjer etter flere dager der Russland innrømmer at de har måttet gjennomføre en tilbaketrekning i Kharkiv-regionen, der Ukraina har gjenerobret store territorier i en overraskende offensiv.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj hevder tirsdag at Ukraina den siste måneden har gjenerobret 6000 kvadratkilometer av okkuperte områder.