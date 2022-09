1. september ble styrelederen for den russiske oljegiganten Lukoil, Ravil Maganov (67), funnet død, angivelig etter å ha falt ut av et vindu på et sykehus i Moskva, skriver Reuters.

Selskapet bekrefter dødsfallet, men skriver at Maganov døde «i forbindelse med alvorlig sykdom». Det er usikkert hva som forårsaket det dødelige fallet, hvor det eneste man vet med sikkerhet er at han ha falt fra en avdeling i 6. etasje

Ifølge det russiske nyhetsbyrået Mash skal dødsfallet ha vært selvforskyldt.

«Ravil Maganov kastet seg fra sjette etasje på Moskva sentralsykehus», skriver nyhetsbyrået. Det samme sykehuset som de fleste russiske politikere og høytstående forretningspersoner benytter seg av, skriver Euronews.

Maganovs dødsfall er bare det siste i en lang rekke dødsfall blant Russlands mektigste og mest frittalende personer, blant annet Maganovs kollega i oljeselskapet Lukoil, som har stilt seg kritisk til den russiske invasjonen av Ukraina.

Olje-topp funnet død i sjamans kjeller

Det var i mai at den tidligere Lukoil-toppsjefen Aleksandr Subbotin (43) ble funnet død i kjelleren på en adresse i utkanten av Moskva. Russisk media meldte at boligen tilhørte den selverklærte healeren sjaman Magua. I retten forklarte Magua at Subbotin dukket opp utenfor hans hjem sterkt ruspåvirket og krevde å bli helbredet. Magua skal så ha gjennomført et rituale som skal kurere bakfylla, men hvordan Subbotin til slutt endte opp i kjelleren vites ikke.

Ifølge den rettsmedisinske undersøkelsen døde 43-åringen som følge av hjertesvikt.

I tillegg til Subbotin og Maganov skal minst seks oligarker ha omkommet under mistenkelige omstendigheter siden nyttår, hvor samtlige hadde sterk tilknytning til Kreml, men stilte seg kritiske til den pågående invasjonen av Ukraina.

Dødsfallene har fanget oppmerksomheten til internasjonale etterforskere.

(Saken fortsetter under bildet).

En person går langs elven i St. Petersburg. i bakgrunn bader Isak-katedralen i solnedgangen. Foto: Dmitri Lovetsky / AP/NTB

To oligark-dødsfall i samme nabolag

Det hele begynte i en hytte utenfor St. Petersburg, kort tid før verden skulle bli tatt på sengen av Russlands invasjon av nabolandet Ukraina.

En måned før krigen brøt ut ble en toppsjef i det mektige energiselskapet Gazprom funnet død i sin egen hytte i utkanten av St. Petersburg. Leonid Shulman (60) ble funnet liggende død på badegulvet. Like ved lå det et selvmordsbrev.

24. februar, få timer etter at Russland gikk til fullskala invasjon, ble nok en Gazprom-topp, Alexander Tyulyakov (65), funnet død i en garasje i samme boligområde som Shulmans hytte ligger. Også dette dødsfallet ble rapportert som selvpåskyldt.

Fire dager senere ble den ukrainsk-fødte oligarken Mikhail Watford , som hadde tett tilknytning til russisk gass, funnet død i sitt hjem i London i England. Ifølge The Guardian døde 66-åringen under uforklarlige, men likevel ikke mistenkelige, omstendigheter.

En måned senere skulle tragedien øke i omfang.

(Saken fortsetter under bildet).

Flere av de omkomne har tidligere vært en del av Putins indre sirkel. Foto: Olga Maltseva / AFP/NTB

Familie-massakre ryster Russland

Det var 24. mars at den russiske milliardæren Vasilyj Melnikov (43), hans kone og to barn funnet døde i sitt hjem i Nizjnij Novgorod i vestlige Russland. Melnikov, hans 41 år gamle kone og deres to sønner på 10 og 4 år døde som følge av stikkskader påført med et våpen funnet på eiendommen.

Ifølge russisk media skal oligarken ha drept familien før han tok sitt eget liv, men naboer og slektninger stiller seg tvilende til forklaringen.

Under en måned senere, 18. april, ble den tidligere Gazprombank-visepresidenten Vladislav Avajev (51), funnet død i sin luksusbolig i Moskva. Dørene var låst fra innsiden, og i boligen lå Avajev, hans 47 år gamle kone Yelena og deres 13 år gamle datter Maria døde. Et skytevåpen ble funnet i Avajevs hånd, skriver CNBC.

Dagen etter ble nok en gass-gigant, tidligere Novatek-topp Sergej Protosenja (55), funnet død i sitt hjem i Spania. Ektefellen og deres datter ble også funnet døde i det som omtales som drap og selvdrap. Ifølge spansk politi skal Protosenja ha drept sin 53 år gamle kone og 18 år gamle datter med øks, før han skal ha tatt sitt eget liv. Oligarkens 22 år gamle sønn insisterer imidlertid på at faren aldri ville ha forvoldt sin egen familie, skriver britiske Mirror.

– Pappa er ikke en morder. Han elsket mamma, og søsteren min Maria var prinsessen hans. Jeg vet ikke hva som skjedde den natta, men pappa drepte ikke dem, sier Fedor Protosenja til den britiske avisen.

22-åringen er student i en annen by og befant seg ikke på adressen da familien ble drept.

Totalt er minst åtte russiske oligarker funnet omkommet siden nyttår, flere av dem under mistenkelige omstendigheter.