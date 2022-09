Mann pågrepet etter direkteoverført skyting i Memphis

Memphis-politiet tvitre t og ba folk være varsomme og oppmerksomme på mannen, som de la ut et bilde av. Den mistenkte er 19 år gammel, skriver politiet.

Like før klokka 9.30 lokal tid opplyste politiet at han var pågrepet, skriver NBC News.

Det er uklart hvor mange han har skutt og hvordan tilstanden er for disse. Rettsdokumenter viser at han er siktet for forsettlig drap, skriver Washington Post.

Avisa skriver videre at politiet har opplyst om to dødsfall i forbindelse med skyting i byen onsdag, men at det er uklart om disse har tilknytning til 19-åringen. New York Daily News siterer politiet på at mannen har drept minst to personer.

– Vi kjenner ikke til motivet, vi vet bare at han er ansvarlig for flere skyteepisoder, sa politibetjent Karen Rudolph på lufta med en lokal radiokanal.

En video i sosiale medier ser ut til å være skjermopptak fra en direktesending på Facebook, der den aktuelle mannen går ut av en bil og inn på en butikk, der han skyter med en pistol mot en person. Ifølge Washington Post sier han også i videoen at han har skutt fem personer.