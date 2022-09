I et eksklusivt intervju med amerikanske CNN forteller Zelenskyj om den russiske krigsstrategien. Han er tilbakeholden rundt hvordan Ukraina har tenkt å møte Russlands offensiv, men han er tydelig på at de ikke har tenkt å ta i bruk samme virkemiddel som motparten.

Natt til mandag kunngjorde ukrainske myndigheter at de har gjenerobret større strategisk viktige områder, deriblant flere lokalsamfunn i Kharkiv og Donetsk. De russiske styrkene skal blant annet ha forlatt Velykyi Burluk og Dvoritsjna, nord i Kharkiv-regionen.

«Er dette begynnelsen?»

Tidligere har Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sagt at ukrainerne har gjenvunnet kontrollen over byene Izium, Balaklija og Kupjansk.

Ukrainske styrker skal ha rykket raskt framover under sin motoffensiv nordøst i landet de siste dagene.

«Er dette begynnelsen på Ukrainas gjenerobring etter invasjonen som begynte 24. februar?» spurte CNN-journalist Fareed Zakaria.

– Den russiske invasjonen begynte i 2014, og har fortsatt i år, men Russland vinner ikke med sin strategi, sier Zelenskyj i videointervjuet.

Ifølge den ukrainske presidenten har ikke hans styrker tenkt å la seg lure av Russlands strategi. Foto: AFP/NTB

– Dette er russisk kannibalisme

Ifølge den ukrainske presidenten opererer Russland med en strategi hvor de går til angrep mot nye områder, som blir etterfulgt av en roligere periode hvor Putin har en tendens til å komme med nye uttalelser og krav. Zelenskyj hevder at dette er et strategisk knep Putin tar for å gi russiske styrker tiden til å rekonvalisere, før de går til angrep igjen og beveger seg videre inn i nye områder.

– Strategien deres er veldig seig, hvor de sakte men sikkert forsøker å spise Ukraina som et herremåltid. Dette er russisk kannibalisme, og det er et middagsbord jeg nekter å sitte rundt, sier Zelenskyj.

Den ukrainske presidenten kan ikke gå inn på detaljer rundt Ukrainas strategi, annet enn at de ikke har tenkt å gi etter for press eller skremselspropaganda fra Kreml, og vil fortsette å ta tilbake områder russisk styrker har inntatt.