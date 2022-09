Italienske medier har den siste tiden rettet oppmerksomheten rundt en luksusvilla i byen Forte dei Marmi, idyllisk plassert langs kysten utenfor Lucca i Toscana. Området er kjent for å være et yndet sted for de rike og berømte og folk som Andrea Bocelli, Giorgio Armani og tidligere Chelsea-eier og Putin-venn Roman Abramovitsj har sommerhus her.

Villaen skal ha intet mindre enn 15 soverom, eget treningsrom og badebasseng i hagen. Ifølge italienske medier eies den av den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj, via et italiensk selskap.

Avis: Zelenskyj leier ut til russere

31. august kunne avisen Il Tirreno melde at Zelenskyj lånte ut luksus-villaen til russiske turister, for 50.000 euro i måneden.

Denne avsløringen ble raskt fanget opp av russisk-vennlige medier og til og med omtalt av statseide RT.

For hvordan kunne den ukrainske presidenten oppfordre andre europeiske land til å stenge grensene for russiske turister, men selv privat bryte sanksjonene mot russere?

Kildene til den italienske avisen var basert på rykter og anonyme naboer som hadde overhørt at det ble pratet russisk på eiendommen. Disse påstandene ble bygget ble underbygget av en video publisert av italienske medier der man tilsynelatende kunne høre en kvinne prate russisk fra hagen i villaen. Kvinnen var lite snakkesalig overfor de italienske journalistene.

Eiendomsmegler avviser

Eiendomsmegler Claudio Salvini, som forvaltet utleien på vegne av villa-eieren, benektet overfor La Stampa hardnakket av den var leid ut til russiske statsborgere, ei heller ukrainere.

– Det er en egen klausul fra eieren som hindrer oss i å leie til russiske statsborgere. Vi kan leie til hvem som helst andre; europeere og amerikanere og andre, sa han til avisen.

Anonyme kilder skal ha sagt til italienske medier at det opprinnelig var et koreansk par som ønsket å leie leiligheten for hele august måned, men at utleierne i stedet landet på et russisk par, bosatt i London. Dette avviste Salvini overfor La Stampa.

– Jeg benekter det kategorisk. Det kan ha vært gjester der som snakker russisk, men ikke de som leide villaen. Jeg kan ikke si mer av personvernhensyn, men rapportene fra avisene er ikke sanne, konkluderte han.

Ny informasjon

Med denne avvisningen spekulerte enkelte aviser at dette kan ha vært statsborgere med dobbelt statsborgerskap og at de dermed kan ha unngått restriksjonene.

3. september kunne derimot Corriere Della Sera avsløre at mannen som hadde leid villaen var estisk statsborger og at hans kone hadde «opprinnelse fra gamle Sovjetunionen», noe som ville forklare at det ble hørt russisk fra hagen.

Men ikke nok med at leieboerne ikke var russiske, eiendomsmegleren som står for utleie av boligen, som ifølge ukrainske slidstvo.info var registrert på Zelenskyjs kone Olena Zelenska, sår tvil om hvorvidt det faktisk er den ukrainske presidenten som er eieren.

– Eieren er italiensk, sier Salvini.