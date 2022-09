Landesorg og en ny kongelig hverdag i Storbritannia

Med pomp, prakt og høytidelige tradisjoner skal britene minnes og sørge over kvinnen som ledet landet i drøyt 70 år.

I London skal det skytes salutt for den døde monarken, og over hele landet kommer kirkeklokkene til å ringe. Det anglikanske kirken har også oppfordret landets kirker, kapeller og katedraler til å åpne dørene for sørgende eller holde minnegudstjenester.

Kong Charles III

Samtidig skal Charles ta fatt på sin første hele dag som britenes konge, en rolle han har øvd på det meste av sitt 73 år lange liv. Fredag kommer han og dronning Camilla tilbake til London, og på kvelden er det ventet at han holder en TV-tale til folket.

Den tidligere prinsen av Wales ble automatisk konge da moren hans døde, men en del av overgangen til den nye rollen er at han skal proklameres som kong Charles III. Det skjer normalt dagen etter at den forrige monarken dør, men fordi dronning døde på ettermiddagen og langt unna London, samles det såkalte innsettelsesrådet først på lørdag. Ved St. James's Palace i London kommer kunngjøringen om at landet har et nytt overhode.

I London skal Charles også holde audienser, blant annet den første i rekken av møter med den ferske statsministeren Liz Truss. Han skal også møte hoffmarskalken som har ansvar for tronskiftet og dronning Elizabeths gravferd.

Paradeseng

Torsdag kveld ble det kjent at dronningen skal ligge på paradeseng i St. Giles-katedralen i Edinburgh i et døgn før båren føres sørover til London, der hun også skal ligge på paradeseng. Det meste av det som skjer fra det øyeblikket dronningen døde og i de neste dagene, er beskrevet i detalj i en omfattende kjøreplan – Operasjon London Bridge – som er lekket ut til offentligheten flere ganger.

Flere detaljer i planen må justeres fordi dronningen var på sommerstedet Balmoral i Skottland da hun døde. Dette finnes det naturlig nok en egen plan for, Operasjon Unicorn (enhjørning).

Bisettelsen finner sted i Westminster Abbey, men datoen er ennå ikke kunngjort.