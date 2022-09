Medier: Prins Harry rakk ikke fram

Det skriver VG.

Flere utenlandske medier, blant annet Sky News og Daily Mail, skriver også at Prins Harry kom for sent til Balmoral, hvor dronningen døde.

Dronningens fire barn, Charles, Anne, Andrew og Edward, og Harrys bror prins William var til stede.

Kondolasjonene renner inn

Etter dronning Elizabeths bortgang, har statsoverhoder og politiske ledere fra hele verden hedret britenes dronning.

– Gjennom et århundre viet dronningen seg hengivent til sin gjerning og fulgte det britiske folk gjennom gleder og sorger, i medgang og motgang. Våre kondolanser går også til det britiske folk, heter det i en kondolanse signert kong Harald på kongehusets hjemmeside.

Han gir uttrykk for stor sorg over sin tremennings død.

– Våre tanker går til Hans Majestet Kongen og den nærmeste familie, heter det.

Kinas statsminister Xi Jinping , Ukrainas Volodymyr Zelenskyj og Russlands president Vladimir Putin, har alle sendt hilsener til den britiske kongefamilien.

– På vegne av det ukrainske folk kondolerer jeg til kongefamilien, hele Storbritannia og landene i Samveldet, sa Zelenskyj i en tale torsdag ifølge Sky News.

– Våre tanker og bønner er med dere, la han til.

Charles er konge

Dronningens død innebærer at hennes sønn Charles nå er Storbritannias konge, mens kona Camilla blir dronning.

– Kongen og dronningen vil bli værende på Balmoral i kveld og reiser tilbake til London i morgen, heter det videre i meldingen, som er lagt ut på Twitter.

Straks etter ble flaggene ved Buckingham Palace firt til halv stang, samtidig som kondolanser fra statsledere over hele verden begynte å strømme inn.