– Vi vil betale en pris, men vi må holde kursen, forberede oss på vinterkrigen og stå opp mot tyranni, for Ukrainas skyld og for vår skyld. Vi har et moralsk ansvar for å støtte dette uavhengige demokratiet i hjertet av Europa. Prisen vi betaler for å støtte Ukraina gagner også vår egen sikkerhet.

Det skriver Natos generalsekretær Jens Stoltenberg i en kronikk i Financial Times onsdag.

Han sikter spesielt til de siste truslene fra Putin om å strupe tilførselen av energi til europeiske bedrifter og husstander. Energiprisene er allerede svært høye, og det er ventet at prisene vil eskalere voldsomt i løpet av vinteren.

Samtidig pågår en utmattelseskrig mellom Ukraina og Russland. Frontlinjene er i stadig bevegelse, og ukrainske styrker gjennomfører nå nye offensiver i Kherson i sør og i Kharkiv i nord.

Vestlige våpen fortsetter å strømme inn i Ukraina, mens Russland forsøker desperat å rekruttere nye soldater for å erstatte sine tap.

– Krigen i Ukraina går inn i en kritisk fase. Vinteren kommer og det blir vanskelig. Vår enhet og solidaritet vil bli alvorlig testet, ettersom familier og bedrifter føler krisen med skyhøye energipriser og levekostnader forårsaket av Russlands brutale invasjon, skriver Jens Stoltenberg.

– Vi står overfor et vanskelig halvår

Han viser til at prisen europeere nå betaler regnes i dollar, euro og pund, mens ukrainere betaler med sine egne liv. Han viser til at det er hardt for det ukrainske folket og de væpnede styrkene som kjemper for deres frihet, og hardt for deres allierte.

Stoltenberg advarer mot å la Putin gå seirende ut av konflikten, og at det vil kunne inspirere andre autoritære regimer til å invadere og trampe på folkeretten ustraffet.

– Vi bør fortsette å stå opp mot russisk aggresjon mot Ukraina og energiutpressing mot oss alle. Vi står overfor et vanskelig halvår, med trussel om energikutt, forstyrrelser og kanskje til og med sivil uro, advarer Stoltenberg.