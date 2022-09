– Dette er alt han har. Han er desperat nå

Det mener Storbritannias forsvarsminister Ben Wallace.

– Russland har ikke oppnådd noen av sine strategiske mål under sin invasjon, sier Wallace, ifølge CNN.

Forsvarsministeren viser til anslag over russernes sannsynlige tap i løpet av et halvt års brutal angrepskrig.

– Dette vil ha langvarig innvirkning på Russlands hær

Tallene, som blant annet Pentagon benyttet 8. august, tyder på at så mange som 80.000 russiske soldater enten er døde, såret, tatt til fange eller har desertert, ifølge Wall Street Journal.

Russlands president Vladimir Putin. Foto: Attila Kisbenedek / AFP

– Russland fortsetter å miste betydelig utstyr og personell i Ukraina. Dette vil ha langvarig innvirkning på Russlands hær og dens fremtidige kampeffektivitet, sier Ben Wallace, ifølge Reuters.

Samtidig trakk Wallace fram de ukrainske styrkenes innbitte motstand: «De oppnår reelle gevinster, men forståelig nok, som vi har sett andre steder i denne konflikten, er kampene nære og harde, og Ukraina lider tap knyttet til en angripende styrke.»

– Vi går dypt ubehagelige tider i møte

Med dette bakteppet mener Storbritannias forsvarsminister at Vladimir Putin er i ferd med å bli stadig mer desperat i sin iver etter å knuse Ukraina militært, noe som i øyeblikket virker langt utenfor rekkevidde.

Wallace anklager Putin for å bruke energi som et våpen, og ber nå sine partikolleger i parlamentet om å stålsette seg for krisen og de ubehagelige effektene av Putins energikrig.

– Det er viktig, tror jeg, at vi kommuniserer til våre velgere at noen av de dypt ubehagelige tidene vi går i møte, alle er drevet av et effektivt totalitært regime og et regime i Russland som bevisst tar sikte på å skade oss og prøver å teste oss på om vi vil ofre verdiene våre for energikostnadene våre, sier Wallace.

– Han vil mislykkes. Europa vil vinne

EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen. Foto: John Thys / AFP/NTB

Presidenten for EU-kommisjon, Ursula von der Leyen, ber europeere holde hodet kaldt.

– Putin bruker energi som et våpen ved å kutte tilbudet og manipulere energimarkedene våre. Han vil mislykkes. Europa vil vinne, skriver von der Leyen på Twitter.

Da Ben Wallace redegjorde for situasjonen i det britiske parlamentet fikk han spørsmål om han trodde Putin er villig til å bruke atomvåpen for å unngå nederlag.

– Vi har sett president Putin offentlig snakke om atomvåpen, jeg tror over 35 ganger, de siste seks månedene. Konsekvensene av bruken av taktiske atomvåpen tror jeg vil være global fordømmelse av alle land, inkludert land som Kina, for Russland, og jeg tror president Putin er veldig klar over det, sier Wallace, ifølge The Evening Standard.

– Dette er alt han har. Han er desperat nå

Økonomiske eksperter har advart om at Russlands destruktive energigrep mot Vesten i verste fall vil kunne kan vare i et helt tiår. Tidligere Tory-leder Sir Iain Duncan Smith mener Putins siste grep beviser at han er en «tyrannisk psykopat.»

– Dette er alt han har. Han er desperat nå. Han tror han vil prøve å bryte alliansen, sier Duncan Smith ifølge Daily Mail.

Tidligere sjef for den britiske hæren, Richard Dannatt, mener Putin fører en økonomisk krig for å distrahere sine egne feilgrep og de militære styrkenes svakhet.

– Han taper krigen på bakken, så han fordobler innsatsen for å vinne krigen mot Europa på en økonomisk, energibasis. Han prøver å overtale europeiske land at det ikke er i deres interesse å fortsette å støtte Ukraina, mener Dannatt.

