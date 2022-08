Den russiske presidenten Vladimir Putin holdt kryptisk tale på det russiske flaggets dag mandag.

Videotalen kom to dager etter attentatet der Darja Dugina, datter av en kjent russisk ultranasjonalist, ble drept av en bilbombe like utenfor Moskva. Hennes far Aleksandr Dugin er beskrevet som hjernen bak Russlands anekteringspolitikk.

Vil lede folket til «militær heder»

Talen holdt ingen direkte referanser til attentatet eller den snart seks måneder lange invasjonskrigen i Ukraina . Men president Vladimir Putin sa i talen at det hvite, blå og røde russiske flagget vil «lede det russiske folket til militær heder».

– Russland er en sterk uavhengig verdensmakt. På den internasjonale scenen er vi forpliktet til å nå de mål som møter de vitale interessene til faderlandet , sa Putin i talen, ifølge den uavhengige russiske avisen The Moscow Times.

– Flagget symboliserer vår tro på våre tradisjonelle verdier, som vi aldri vil gi opp, sa presidenten i videotalen, som også ble lagt ut på Kremls nettsider.

– Seierne til våre forfedre inspirerer oss til å ta vare på og forsvare moderlandet og aldri tillate noen utenlandsk hegemoni eller diktat. Ønsket om å leve etter vår egen vilje, å velge vår egen vei og følge den, har blitt en del av vårt folks genetiske kode, sa Putin videre.

Protestflagg

Den nasjonale dagen for det russiske flagget har blitt markert årlig 22. august siden president Boris Jeltsin introduserte merkedagen i 1994. Det russiske flagget ble gjeninnført i 1991 etter Sovjetunionens fall.

Russere på Kypros protesterer mot krigen i Ukraina blant annet ved å bruke russiske flagg der rødfargen er borte. Foto: Petros Karadjias / AP

Etter at krigen mot Ukraina brøt ut i februar, har enkelte russiske grupper som motsetter seg invasjonen, tatt i bruk et hvitt, blått og hvitt flagg, der rødfargen er borte, for å symbolisere at de tar avstand fra blod og vold, som fargen for dem representerer.

Den hvit-blå-hvite varianten minner også på flagget til den gamle Novgorod-republikken fra middelalderen, ansett av mange for å være opphavet til det russiske demokratiet.