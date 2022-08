I dagene før Russland gikk inn i Ukraina mottok russiske informanter i Kyiv kryptiske meldinger fra sine kolleger i Moskva. De ble bedt om å pakke sakene sine og komme seg ut av den ukrainske hovedstaden, men å la nøklene til husene sine ligge igjen slik at russiske tjenestemenn kunne bo i husene etter Kyivs fall.

Slik gikk det ikke. Det ble raskt klart i løpet av invasjonens første uker at Kyiv måtte vente for russerne. Den ukrainske motstanden ble for stor og de russiske styrkene måtte trekke seg tilbake.

Kommunikasjonen mellom russiske tjenestemenn som avslørte disse forberedelsene er en del av en større samling av sensitivt materiale innhentet av ukrainske og andre etterretningstjenester. Det skriver Washington Post.

Utilstrekkelig

Både russisk hær, flyvåpen og marine har gått på ydmykende tap på, over og utenfor den ukrainske slagmarken. I skyggen av de militære tapene ligger feilene til den russiske etterretningstjenesten FSB og andre organisasjoner tilknyttet informasjonsinnhenting, hevder anonyme vestlige og ukrainske tjenestemenn avisa har snakket med.

Ifølge Washington Post sier tjenestemennene at de russiske etterretningstjenestene underbygger nesten hver eneste krigsavgjørelse som tas i Kreml.

Ifølge de vestlige sikkerhetstjenestemenn malte russisk etterretning et bilde av at Ukraina ville være et lett bytte og at overtagelsen av landet ville skje innenifra med et politisk preg.

Etterretningstjenesten FSB er ikke en ren militær etterretningstjeneste, og i og med at man trodde Ukraina-krigen skulle utspille seg på et annet vis enn en full militær invasjon som møtte massiv motstand fra ukrainerne, fikk FSB mye ansvar.

Trodde regjeringen ville veltes

Ved å følge de feilaktige forutsetningene forsvarte FSB en krigsplan basert på ideen om at et lynangrep mot Kyiv ville velte regjeringen i løpet av få dager. Volodymyr Zelenskyj ville være død, tatt til fange eller i eksil, og skape et politisk tomrom for FSB-agenter å fylle.

– De ønsket et maktskifte fra innsiden av landet , sier en en høytstående ukrainsk tjenestemann til Washington Post.

Han mener russerne forventet at noen skulle åpne porten til Ukraina og at de ikke forventet motstanden de møtte på.

– Hvordan kunne de anta at ukrainerne ikke ville kjempe, at president Zelenskyj ikke ville gjøre motstand? Feilen må ligge et sted mellom FSB og toppen, sier USAs tidligere ambassadør i Ukraina, William B. Taylor Jr.

I den russisk-okkuperte regionen Kherson tok en tjenestemann fra FSB over styringen av regionen i juli.

Harde sannheter

Washington Post skriver basert på sine kilder at russisk etterretning har arbeidet med upålitelige kilder og er redde for å presentere harde sannheter overfor Putin. Tjenesten skal også ha en tendens til å matche Putins foraktende holdning til Ukraina i sine rapporter.

Ifølge sikkerhetstjenestemennene fra flere land den amerikanske avisa har snakket med pakkes vurderinger inn for å glede Kreml.