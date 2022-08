Etter snart seks måneder står krigen i Ukraina i stampe. Rapporter melder om at Russland har et godt grep i de østlige delene av Ukraina, men samtidig skal Ukraina være på offensiven.

Utstyrt med moderne NATO-våpensystemer har Ukraina på mange vis ført krigen inn i en ny fase, hvor de utfordrer de russiske styrkene.

Dette har fått den Kreml-vennlige militæranalytiker Ruslan Pukhov til å komme med uvanlige innrømmelser.

I et intervju med det russiske analyseselskapet Prisp skal Pukhov ha kritisert den russiske hærens betydelige problemer, og til og med skissert når den kan mislykkes.

Det melder den tyske avisen Der Spiegel.

Mener den russiske hæren kommer til kort

Blant annet kritiserte Pukhov bruken av utdatert våpenteknologi og for få soldater. I tillegg mener analytikeren at luftforsvaret jobber for upresist. I møte med de moderne våpnene Ukraina har fått av Vesten, mener han også den russiske hæren kommer til kort.

– Det er som en gladiatorkamp. Den ene kjemper med et kort sverd og et skjold, den andre med en trefork og et nett. Så de er bevæpnet annerledes. Slik er det også i krigen mellom Russland og Ukraina: De væpnede styrkene i Ukraina er i stor grad en hær av infanteri og artilleri, og våre væpnede styrker bruker pansrede kjøretøy. Og de er heller ikke utstyrt med moderne, virkelig effektiv beskyttelse, sier Pukhov til Prisp.

Han mener også Russland stoler for mye på sine utdaterte stridsvogner av typen T-90, og sier det ikke er «rettferdig» å kreve at disse gamle sovjet-vognene skal tåle de nyeste våpensystemene.

Også det russiske luftforsvaret er utdatert, sier Pukhov, og mener de mangler presisjonsammunisjon og deteksjons- og målrettingutstyr til å bryte gjennom det sterke ukrainske luftvernsystemet. At Ukraina også har fått mange bærbare luftvernsystemer fra Vesten gjør at Russland knapt kan operere effektiv, mener han.

Russlands situasjon kan forverres dramatisk

Pukhov mener også Russland har betydelige mangler på bakken.

– Fronten er stor, og det er ikke nok soldater.

– Ukrainerne er på defensiven, de har mye artilleri og jagerfly. Vi må derimot bryte gjennom fronten med et utilstrekkelig antall soldater og sårbare stridsvogner og pansrede personellførere, sier han.

At Vesten bare har levert rudimentære våpen ser militæranalytikeren på som et pluss.

Hvis Vesten bestemmer seg for å levere flere våpen og den ukrainske hæren opprettholder sin numeriske overlegenhet, frykter han nemlig at situasjonen vil forverres dramatisk for Russland.

Pukhovs uttalelser er uvanlig skarpe i russisk målestokk.

Fortsatt betegnes krigen i Ukraina som en «spesialoperasjon» i Russland, og tidligere fiaskoer av den russiske hæren har blitt bagatellisert offentlig av Kreml.

Den 49 år gamle militære eksperten er direktør for Senter for analyse av strategier og teknologier (CAST), har vært medlem av ekspertrådet til den russiske regjeringen siden 2012 og har nære bånd til det russiske forsvarsdepartementet.