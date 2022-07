Til tross for å ha trent opp flere hundretusen soldater, investert i nye jagerfly og bygd nytt rakettforsvar kan det være Taiwans industri som avskrekker Kina fra å invadere øynasjonen.

Taiwan kontrollerer nemlig 90 prosent av markedet for de mest avanserte databrikkene og 65 prosent av halvleder-markedet. Disse delene er Kina i likhet med mange andre land avhengig av. Det skriver NRK.

Står for etterspørselen

Halvledere er en grupper stoffer som leder elektrisk strøm. De leder ikke strøm like godt som metalliske ledere, men stoffene brukes ofte i datamaskiner og andre elektronisk apparater for å lede strøm når det er ønskelig. Det mest vanlige halvledermaterialet er silisium.

Samtidig som Taiwan står for den store andelen av produksjonen av halvledere, står Kina for 60 prosent av etterspørselen på verdensbasis, ifølge en rapport utstedt til den amerikanske kongressen.

En TSMC-fabrikk i Taichung i Tawan. TSMC er verdens klart største produsent av halvleder-databrikker. Foto: Yimou Lee / Reuters / NTB

– Kina er verdens fabrikk, og halvlederindustrien er veldig viktig i den produksjonen. Samtidig er resten av verden avhengig av den kinesiske produksjonen. Hvis Taiwan plutselig sluttet å eksportere halvledere til Kina, betyr det blant annet at Apple, tyske bilselskap, og så videre ikke får produsert det de skal, sier professor ved Instituttet for forsvarsstudier, Øystein Tunsjø, til NRK.

Tunsjø tror imidlertid ikke at halvlederindustrien er den viktigste betraktningen når det gjelder sannsynligheten av en kinesisk invasjon.

– Selvfølgelig er det en viss form for avskrekking i at Taiwan har denne kapasiteten til å produsere viktig teknologi som Kina trenger. Men, en krig mellom Kina og Taiwan dreier seg ikke om halvledere. Det dreier seg om at Kina ønsker å få kontroll over Taiwan, sier han.

Nasjonal og økonomisk sikkerhet

Som Tunsjø påpeker er det ikke bare Kina som er avhengig av den taiwanske teknologien. En forstyrrelse av produksjonen vil også påvirke USA som også er avhengig av Taiwan. Det kan bety at landet er villig til å forsvare Taiwan ved en eventuell kinesisk invasjon.

– Dette er ikke bare et spørsmål om vår økonomiske sikkerhet. Det ser ut til å ha en klar forbindelse til vår nasjonale sikkerhet også, kommenterte Taiwans økonomiminister Wang Mei-hua overfor Reuters i fjor.

Både Kina og USA forsøker imidlertid å gjøre seg uavhengig av Taiwan på feltet. USA var i fjor i samtaler med selskapet TSMC om å åpne for amerikansk produksjon av avanserte halvledere på amerikansk jord. Industrigiganten Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) kontrollerer over 55 prosent av markedet. Det skrev Reuters i desember i fjor.

Kina bruker også penger på egen produksjon, men det anslås at Beijing ligger et tiår bak Taiwan på en rekke viktige områder.

«Silisiumskjold»

TSMC-fabrikkene er strategisk plassert på vestkysten av Taiwan. Dette er den delen av øya det hadde vært enklest å landsette styrker hvis en kinesisk invasjon skulle finne sted.

De mest avanserte fabrikkene er å finne i byene i de taiwanske byene Tainan, Taichung og Hsinchu. Samtlige ligger i nærheten av strender der det ville vært lettest for Kina å landsette soldater, skriver NRK.

De fleste fabrikkene ligger i nærheten av militærbaser. Ved en konflikt foreligger det en risiko for at fabrikkene vil bli fanget i kryssilden og bli ødelagte.

Spenninger

De siste årene har spenningen rundt Taiwan økt. Ifølge det taiwanske forsvarsdepartementet har kinesiske fly fløyet inn i den taiwanske kontrollsonen 555 ganger det siste halvåret. Dette tilsvarer en kraftig økning sammenlignet med samme periode i fjor.

Et kinesisk bombefly av typen H-6 eskorteres av en taiwansk F-16. Bildet er fra 2020. Foto: AFP / NTB

I oktober i fjor uttalte Kinas president Xi Jinping at Kina og Taiwan skal gjenforenes, enten det skjer på fredelig vis eller ikke.

– Hvis noen våger å splitte Taiwan og Kina, vil den kinesiske hæren definitivt ikke nøle med å gå til krig, uansett hva det vil koste, sa talsmann for det kinesiske forsvarsdepartementet, Wu Qian, i juni.

I mai i år fastslo USAs president Joe Biden at USA vil forsvare Taiwan militært, men presiserte i etterkant at USAs politikk når det gjelder Taiwan forblir slik den var før uttalelsen.