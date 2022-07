De 555 flygningene inn i den taiwanske kontrollsonen skal ha involvert 398 forskjellige kinesiske luftfartøyer, deriblant jagerfly, bombefly og kamphelikoptre, opplyser det taiwanske forsvarsdepartementet. Det skriver Insider.

Kontrollsonen, en såkalte air defense identification zone (ADIZ), er området der taiwanske myndigheter identifiserer og kontrollerer lufttrafikken av hensyn til nasjonal sikkerhet.

Ikke bare antallet som er endret

Det er ikke bare antallet kinesiske flygninger som er endret. De siste månedene har også hvilke typer fly det kinesiske militæret (PLA) flyr inn i den taiwanske kontrollsonen endret seg.

– Tidligere har PLAs treningsoppdrag og andre oppdrag i regionen stort sett involvert sakteflyvende støttefly, som rekognoseringsfly og varslingsfly, sier Wang Kung-yi ved tankesmien Taiwan International Strategic Study Society, ifølge Insider.

Kan fylle drivstoff i luften

Seniorforsker Chieh Chung ved Taipei-tankesmien National Policy Foundation peker på Kinas mulighet til å fylle drivstoff i luften som en mulig årsak til den kraftige økningen i antallet flygninger og hvilke flytyper som flyr inn i kontrollsonen.

– PLA kan nå fylle drivstoff på jagerfly i luften gjennom tankfly. Utviklingen av tankfly som Y-20 gjør så jagerflyene kan utvide sin operative rekkevidde og bli mer slagkraftige over lengre distanser, sier Chieh.

Wang påpeker at tankfly er med på å gjøre Kina enda mer effektive i luften og øker landets mulighet til å forsterke militære operasjoner i Taiwanstredet og Sør-Kinahavet.

(Saken fortsetter under bildet)

Det kinesiske transportflyet Y-20 kan også benyttes som tankfly. Foto: AP / NTB

Advarer

Alexander Huang Chieh-cheng, professor i internasjonale relasjoner og strategiske studier ved Tamkang-universitetet Ny-Taipei, mener at den kraftige økningen i antall flygninger ikke bør overses.

– Uansett om disse aktivitetene er PLAs eget svar på sitt eget krav om mer reell kamptrening eller et svar på amerikanske og alliertes øvelser i området, er det åpenbart at Beijing spenner muskler for å forberede seg på konflikt – mot Taiwan og hindring av fremmed innblanding, sier Huang, ifølge Insider.