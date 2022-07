– Denne krigen er ikke noe nytt for oss. Dette er en krig i en krig, og folk må forstå at russerne er kommet for å tilintetgjøre oss, sier Viktor Shulik. Den mangeårige læreren kjemper frivillig på ukrainsk side i den hardt rammede byen Bakhmut i Donbas.

Nå står Shulik med et våpen i hendene i den samme skolegården som han en gang var lærer i, skriver The Guardian. Han kjempet mot russiske styrker i byen Popasna, som falt under russisk okkupasjon i mai. Etter det dro han videre til byen Lyman, som omsider også ble okkupert av Russland.

Nå kjemper han i Bakhmut.

– Vi har ikke et hjem lengre, siden leiligheten vår ble bombet sønder og sammen av missiler. Skolen er omtrent borte, så vi har ikke en jobb å gå til. Jeg tok opp våpenet fordi jeg ikke vet hva annet jeg kan gjøre, sier Shulik.

(Saken fortsetter under bildet)

Letemannskap er her i gang med å lete etter overlevende etter et missilangrep i byen Bakhmut. Foto: Miguel Medina / AFP/NTB

– Folk misforstår

Siden 2014 har om lag halve Donbas vært rammet av opprør og harde kamper mellom ukrainere og pro-russiske innbyggere, støttet av russiske styrker. Etter om lag ett år med harde kamper var det relativt stille mellom 2015 og 2022. Økonomien Ukrainas industrivugge stupte, og innbyggere måtte leve i konstant uro og usikkerhet.

Så gikk Russland til fullskala invasjon av Ukraina, og situasjonen ble langt verre.

Yegor Firsov valgte å forlate Donbas i 2014, og flyttet til hovedstaden Kyiv i håp om et mer stabilt liv. Nå er han tilbake i hjemfylket sitt og kjemper på ukrainsk side. Ifølge ham er det feilslått å tro at Donbas er dominert av pro-russiske ukrainere.

– Folk tror at Donbas omtrent utelukkende har pro-russiske innbyggere, men det bor svært mange der som er helt imot det Russland gjør. Endelig skjønner resten av Ukraina at Donbas ikke hadde noe valg i 2014, og at vi ikke har valgt denne krigen, sier Firsov.

(Saken fortsetter under bildet)

Ukrainske soldater utenfor Bakhmut i Donetsk. Foto: Anatolii Stepanov / AFP/NTB

Russland varsler opptrapping

Lørdag gikk Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu ut og ga ordre om å øke angrepene i Øst-Ukraina, etter at det har vært roligere i området en stund.

– Etter å ha hørt tilstandsrapportene har sjefen for forsvarsdepartementet gitt de nødvendige instruksene for å øke hærgruppenes aktiviteter i alle retninger for å nekte regimet i Kyiv muligheten til å gjennomføre omfattende angrep mot sivile og infrastruktur i Donbas og andre regioner, heter det i en uttalelse fra departementet lørdag.

En av områdene det gjelder er byen Bakhmut, hvor Shulik kjemper sammen med sin 23 år gamle sønn.