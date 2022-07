Russiske styrker ser ut til å ha nedjustert offensiven sin i Ukraina i løpet av den siste tiden. Missilene regner ned over deler av Donetsk fylke, men ifølge ISW er dette bare stille før stormen.

ISW, som i en rekke år har publisert analyser om konflikt og forsvar, hevder at det vi ser i Donetsk nå er oppsparket til en storstilt russisk offensiv. Alt tyder på at de russiske styrkene i første omgang vil fokusere på fronten som går mellom byen Bakhmut, som for tiden er krigens «hotspot», og nøkkelbyen Slovjansk.

Varsler storstilt angrep

«Russiske styrker vil gå til storstilt angrep veldig snart, men det er umulig å si nøyaktig når det vil skje, eller hvor langs denne fronten krigføringen vil begynne» , skriver ISW på sine nettsider.

En ukrainsk soldat har på seg et hjerte i fargene til det ukrainske flagget, som hun fikk fra et barn i Bakhmut. Foto: Yasuyoshi Chiba / AFP/NTB

ISW hevder at Russland for tiden går til strategisk og systematiske angrep på boligområder i en rekke ukrainske byer. Ifølge talsmann for Ukrainas presidentkontor Kyrylo Tymosjenko skal russiske styrker ha skutt et kryssermissil fra en ubåt og målrettet sendt den i retning sentrumskjernen av byen Vinnijtsja.

Angivelig skal missilangrepet ha kostet 22 mennesker livet og ført til at om lag 100 personer ble skadd. De skal også ha truffet et hotell, skoler, kjøpesenter og offentlig transport i byen Mykolajiv.

(Saken fortsetter under bildet)

Sirkelen på skjermbilde hentet fra Google Maps viser hvor den lille, men viktige, fronten mellom Bakhmut og Slovjansk ligger. Foto: Google Maps

– Vi har en stor kamp foran oss

Russiske styrker skal angivelig ha forsøkt å etablere sine styrker nordvest for Slovjansk torsdag, men de skal ha sett seg nødt til å trekke seg tilbake. Ukrainske styrker meddeler blant annet at de klarte å avverge et russisk angrep på Vuglegirska kraftverk, som ligger om lag 20 kilometer unna hardt rammede Bakhmut.

Guvernøren i Donetsk Pavlo Kyrylenko tror de storstilte angrepene mot Bakhmut har som mål å svekke den ukrainske forsvarsevnen langs Bakhmut-Slovjansk-fronten, før et eventuelt storstilt angrep finner sted. Mistanken får medvind fra det ukrainske forsvaret.

– Russerne forsøker å bryte gjennom i Siversk og etablere en front hele veien til Bakhmut, og de tilintetgjør alt som står i deres vei, sier administrerende leder for styrkene i Luhansk fylke Serhii Haidai til Kyivpost via den krypterte meldingstjenesten Telegram.

Haidai tviler ikke.

– Vi har en stor kamp foran oss.