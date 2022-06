Den ukrainske presidenten deltar via videolink på toppmøtet i Elmau i Tyskland. Der lover også USAs president Joe Biden og de andre lederne å stramme inn sanksjonene mot Russland. Lederne i de sju rike landene viste samlet støtte til Ukraina, til tross for at krigens ringvirkninger fortsetter å drive opp energipriser, matpriser og den samlede inflasjonen.

– Vi skal fortsette å gi Ukraina økonomisk, humanitær, militær og diplomatisk støtte og stå sammen så lenge vi må, heter det i en uttalelse fra G7-landene.

De sju landene kom sammen med krav til Russland om blant annet å åpne for at Ukraina igjen kan eksportere korn og andre landbrukseksporter, og returnere ukrainere som er sendt til Russland mot sin vilje.

Zelenskyj ber om krigsslutt før vinteren

I Zelenskyjs tale til toppmøtet ba han lederne om å få en slutt på krigen før vinteren gjør forholdene vanskeligere for soldatene hans. Presidenten ba landene om å opprettholde trykket mot Moskva, blant annet gjennom å stramme sanksjonene og innføre et pristak på russisk olje.

– President Zelenskyj ga et veldig tydelig svar om at dette ikke er tiden for forhandlinger. Ukraina vil forhandle når landet er i posisjon til å gjøre det, når de har gjenetablert en sterk posisjon, sa en fransk embetsmann i etterkant.

Tysklands statsminister Olaf Scholz, som er vert for møtet, sier G7 vil fortsette å presse Putin, stadig hardere.

– Krigen må ta slutt, sier han.

Gir norskprodusert luftvernsystem

I tillegg diskuterer man ytterligere sanksjoner mot russisk forsvarsindustri, mens USA etter hva flere nyhetsbyråer erfarer skal forsyne Ukraina med det avanserte, norskutviklede luftvernsystemet Nasams.

Systemet brukes blant annet av USA til å beskytte luftrommet rundt Det hvite hus og kongressbygningen i Washington. Søndag ble landene enige om å innføre importforbud mot russisk gull.

De fleste av G7-lederne reiser videre til Madrid og Nato-toppmøtet etter at deres eget toppmøte avsluttes tirsdag. Der står naturligvis også Ukraina svært høyt på agendaen.