Toppmøtet i Elmau krever blant annet at Russland sørger for at Ukraina fritt kan gjenoppta eksporten av korn og andre landbruksprodukter.

– Vi ber Russland om straks og uten forbehold stanse angrepene mot landbruks- og transportinfrastruktur og sørge for fri passasje for landbruksprodukter fra Ukrainas havner ved Svartehavet, heter det i en kunngjøring fra G7-lederne.

De gir også uttrykk for dyp bekymring over Russlands plan om å forsyne Belarus med raketter som kan utstyres med atomstridshoder.

– Vi ber innstendig Russland om å oppføre seg anstendig og vise tilbakeholdenhet, heter det i kunngjøringen fra Elmau.

G7-lederne krever samtidig at Kreml «straks» returnerer ukrainere som er sendt til Russland mot sin vilje.