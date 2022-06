6. januar-komiteen: Nok bevis for å tiltale Trump

Den tidligere presidenten kan i så fall settes under tiltale for et ulovlig forsøk på å holde fast ved makten.

Demokraten Adam Schiff sa han mener justisdepartementet må undersøke enhver troverdig påstand om kriminell aktivitet fra Trumps side.

Høringen i komiteen startet forrige uke. Komiteen redegjør for hvordan Trump kom med falske påstander om at valget var rigget, til tross for bedre vitende, samt at han forsøkte å undergrave Joe Bidens valgseier.

Trumps valgkampleder William Stepien er blant vitnene som skal møte når høringen fortsetter mandag. Han ble stevnet for å avlegge vitnemål.

Stepien, som er en langvarig alliert av Trump, er i dag kampanjerådgiver for den republikanske kandidaten Harriet Hageman. Hun stiller i mellomvalget mot republikanske Liz Cheney, som også sitter i komiteen. En talsperson for Trump kalte derfor beslutningen om å kalle Stepien inn for å være politisk motivert.