Donald Trump ut mot egen datter: – Ivanka var ikke involvert

– Ivanka Trump var ikke involvert i å se på eller granske valgresultater. Hun var blitt sjekket ut for lenge siden, og etter min mening prøvde hun bare å vise respekt ovenfor Bill Barr, melder Donald Trump om kommentarene fra datteren vist under høringen. Trump var også rask til å legge til om Barr; – Han sugde.

Kommentarene kommer på Trumps egen sosiale nettverk; Truth Sosial. Han er bannlyst fra Facebook og Twitter.

Ivanka Trump erkjente i en video vist fram i den første Kongresshøringen om 6. januar at hun visste at farens påstander om at valget var stjålet ikke stemte.

Under høringen om stormingen av Kongressen ble det spilt av et klipp av datteren til USAs tidligere president.

Ivanka erkjente at presidentvalget ikke var stjålet

Komiteen som har gransket Kongress-stormingen, viste fram en video der Trumps justisminister William Barr sa at han hadde fortalt presidenten at det var «pisspreik» at valgnederlaget var resultatet av valgfusk.

Senere fulgte en video der Ivanka Trump sa at Barrs kommentarer «påvirket perspektivet mitt».

– Jeg respekterer justisminister Barr, så jeg aksepterte det han sa, sier hun i videoen. Ivanka Trump var rådgiver i Det hvite hus og en av dem som sto faren nærmest.

Den første offentlige høringen startet torsdag kveld i Washington. Det var 6. januar i fjor at en horde av tidligere president Donald Trumps støttespillere tok seg inn i kongressbygningen i et forsøk på å stanse godkjenningen av Joe Bidens valgseier.

En video av et intervju med Donald Trumps datter Ivanka ble vist fram da den første offentlige høringen om Kongress-stormingen startet torsdag. I videoen erkjente hun at hun var klar over at farens valgnederlag ikke var resultatet av valgfusk. Foto: J. Scott Applewhite / AP / NTB Foto: NTB

Biden: Kreftene bak stormingen fortsatt en trussel

Kreftene som stormet kongressbygningen i Washington, er fortsatt en trussel mot demokratiet i USA, ifølge president Joe Biden.

– Det er viktig at det amerikanske folk forstår hva som virkelig skjedde og innser at de samme kreftene som forårsaket 6. januar, fortsatt er i sving i dag, sa Biden under en tale i Los Angeles.

Lederen av granskningskomiteen som er oppnevnt av Representantenes hus, demokraten Bennie Thompson, slo torsdag fast at stormingen av kongressbygningen var «et kuppforsøk» for å hindre at Joe Biden ble utropt til valgets vinner.