– Ukrainske styrker har fortsatt sine offensive operasjoner og har presset fienden tilbake 9 kilometer i Beryslav-distriktet, sier Serhij Hlan som sitter i regionrådet i Kherson, ifølge CNN.

Han hevder også at ukrainske enheter klarte å splitte en russisk enhet i to og omringe russiske styrker ved Davidiv Brid. Davidiv Brid har vært på frontlinjen i ukevis, og har blitt brukt som rømningsvei for sivile som har forsøkt å rømme fra Kherson, ifølge kanalen.

Meldingen er ikke bekreftet fra uavhengig hold.