Den amerikanske tankesmia Institute for the Study of War (ISW) publiserer jevnlig analyser av krigen i Ukraina.

Allerede for to uker siden vurderte de at Russland var i ferd med å gi opp en storstilt omringning av ukrainske styrker i Donbas-regionen, og heller ville rette fokuset mot byen Sievjerodonetsk.

– Den russiske invasjonen som hadde som mål å ta over og okkupere hele landet, har blitt til en desperat og blodig offensiv for å erobre en enkelt by i øst, skriver ISW i en analyse i helgen, med henvisning til offensiven mot Sievjerodonetsk.

Mindre mål

De føyer til at Ukraina to ganger har tvunget president Vladimir Putin til å skjære ned sine militære mål.

– Ukraina nedkjempet Russland i slaget om Kyiv, og tvang Putin til å redusere sine militære mål til å overta Donetsk og Luhansk øst i landet.

Ukraina har hindret ham i å oppnå også dette målet, og tvunget den russiske presidenten til å fokusere på å overta Luhansk oblast alene, heter det i analysen.

De konkluderer med at en erobring av byen ikke vil innebære noen russisk seier i krigen.

– Når slaget om Sievjerodonetsk er over, uansett hvilken side som holder byen, vil den russiske offensiven etter all sannsynlighet ha kulminert, både på operasjonelt og strategisk nivå. Det vil gi Ukraina muligheten til starte motoffensiver for å presse russiske styrker tilbake, skriver ISW.

Kan lide nederlag

De omtaler situasjonen rundt byen som den mest alvorlige utfordringen for det ukrainske forsvaret siden beleiringen av stålverket i Mariupol. Ifølge ISW kan ukrainerne stå overfor et viktig taktisk nederlag hvis byen faller.

De understreker imidlertid at dette ikke er gitt, og at den russiske framgangen kan bli stanset.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj omtalte i en tale i helgen situasjonen i området som «ubeskrivelig vanskelig». Guvernøren i Luhansk, Serhij Hajdaj, har antydet at ukrainske styrker kan bli tvunget til å trekke seg tilbake. Byen er under vedvarende beskytning, og de russiske styrkene forsøker å omringe den.

Store tap

De militære russiske tapene i Ukraina har vært svært høye. Hvor mange soldater som har mistet livet er høyst uklart, og anslagene spenner vidt. Etter all sannsynlighet er det snakk om flere tusen, både på russisk og ukrainsk side.

Tapene av utstyr er imidlertid bedre dokumentert. Gjennom analyse og geolokalisering av bilder fra landet, har de nederlandske analytikerne Stijn Mitzer og Joost Oliemans kommet fram til at de samlede russiske tapene av kjøretøy og tyngre utstyr er på minst 4.172.

Dette omfatter blant annet 736 stridsvogner, 43 helikoptre og 29 fly, i tillegg til hundrevis av stormpanservogner og pansrede personellkjøretøy, rakettsystemer og annet utstyr.

Kun bekreftede tap der det er tatt verifiserbare bilder er da regnet med. Dokumentasjonen er lagt ut på bloggen oryxspioenkop.com.

Ifølge nederlenderne er de bekreftede ukrainske tapene på 1.105 enheter av forskjellig slag. De omfatter 185 stridsvogner, 9 helikoptre og 24 fly.

– Ødelegger byen

– Russerne betaler en pris for den taktiske suksessen de har i øyeblikket som er ute av proporsjon de operasjonelle eller strategiske fordelene de kan håpe å oppnå, skriver ISW.

De føyer til at Sievjerodonetsk først og fremst er viktig fordi den er det siste større befolkningssenteret i Luhansk oblast som Russland ikke kontrollerer. Seirer Russland her, kan russerne erklære at de har sikret hele Luhansk, men det gir ingen militære eller økonomiske fordeler, ifølge tenketanken.

– Dette er særlig fordi de russiske styrkene ødelegger byen med sine angrep og bare vil kontrollere ruinene hvis de erobrer den, skriver ISW.

De føyer til at Russland gjør «ekstremt begrensede» framskritt i forsøkene på å skaffe kontroll over resten av Donetsk oblast.

– En erobring av Sievjerodonetsk vil bare bidra i erobringen av resten av Donetsk oblast hvis den gir russerne moment de kan bygge videre framrykking på, men slaget om byen vil etter all sannsynlighet forhindre fortsatt russisk offensiv i stor skala, skriver den amerikanske