Vladimir Putin begynner å få dårlig tid om han skal ha en seier å vise til på Russlands symboltunge helligdag, «Seiersdagen», 9. mai. Det når han ikke, mener militærekspert.

9. mai feires som en stor festdag i Russland, til minne om seieren over nazi-Tyskland i andre verdenskrig. Josef Stalins seier over Adolf Hitler feires med en stor militærparade på Den røde plass i Moskva, og festligheter i det storslåtte landet.

Ekspert: – En stor stressfaktor

En rekke eksperter har påpekt at Putin har et ønske om å ha en seier å vise frem til befolkningen på denne historiske dagen. Nå er det kun ti dager til den store feiringen av Sovjetunionens seier over Hitler i 1945. Det er for lite tid for Putin, hevder militæranalytiker Hans Peter Michaelsen.

– Det ser ikke ut som han får den seieren han hadde håpet på. Russland rekker det ikke. Det er en stor stressfaktor for det russiske forsvaret. De skulle hatt mer tid, sier han til Ekstra Bladet.

«Seiersdagen»: Viktig for Putins propaganda

Vladimir Putin benytter seiersdagen til å omtale russerne som ofre, men også helter. Under andre verdenskrig, eller «den store fedrelandskrigen», som russerne gjerne kaller det, hevder Putin Russland ble angrepet av Hitler, slik Karl XII og Napoleon hadde gjort før. Russland har bare forsvart seg, i russernes øyne. Nå har Putin satt Ukraina-krigen i samme bås. I flere TV-opptredener har presidenten langet ut mot Vesten og skapt sitt eget narrativ om en truet russisk eksistens, Nato som hovedfiende, og at krigen i Ukraina er en kamp mot nazister.

I en forhåndsinnspilt videotale som ble publisert en uke etter invasjonen i Ukraina startet, anklager Putin ukrainske myndigheter for tortur og henrettelser av krigsfanger, gisseltagning av utenlandske statsborgere og bruk av menneskelige skjold. Han la aldri frem noe bevis for disse påstandene.

Professor Klas-Göran Karlsson ved Lunds Universitet mener offer- og seiersrollen til Putin vil bli viktig 9. mai.

– Det finnes ikke noen bedre dato for Putin om han skal lykkes med sin propaganda internt i Russland. Krigen i Ukraina speiles gjennom det som skjedde da Hitler angrep Sovjet; Russland blir angrepet utenfra og forsvarer seg rettmessig, fienden er nazistisk og sysler med folkemord. Dette er et fantastisk anvendbart speilbilde for Vladimir Putin, sier Karlsson til VG.

Fokus på Donbas til ingen nytte

For et par uker siden trakk Russland seg vekk fra Kyiv-området for å fokusere på Donbas-regionen. Ifølge Hans Peter Michaelsen hadde Putin et håp om at de russiske styrkene ville vinne så mye land i Øst-Ukraina, at han kunne erklære det som en seier på seiersdagen.

Men den store suksessen i Donbas har uteblitt.

– Nå har den russiske offensiven i Donbas holdt på i en ukes tid. De kjører på med omfattende artilleriangrep langs fronten og en god del bakkeangrep. De har rykket noe fram, mens ukrainerne har slått tilbake andre steder. Enn så lenge har ikke russerne hatt den store fremgangen , sier oberstløytnant Geir Hågen Karlsen ved Forsvarets Høgskole til Nettavisen.

Tatt sikte på Moldova?

De siste dagene har Ukraina-krigens forferdeligheter nærmet seg Moldova. Det lille landet, som ligger klemt mellom Ukraina og Nato-landet Romania, har nervøst fulgt krigen siden den brøt ut. Engstelige for at de står for tur.

Oberstløytnant i Hæren og professor ved Forsvarets Høgskole Tormod Heier. Foto: Forsvaret

Forrige uke sa den russiske generalen Rustam Minnekajev at Russland har som mål å ta kontroll over hele den ukrainske kysten og opprette en «korridor» til Transnistria, en tynn landstripe langs grensen til Ukraina, som ligger på det FN definerer som moldovsk territorium. Om Putin og Russland får til dette, vil det være noe å skryte av på seiersdagen. Ifølge oberstløytnant og professor Tormod Heier ved Forsvarets Høgskole vil Russland fullstendig isolere Ukrainas varetilførsel fra sjøveien med en slik landkorridor.

– Men jeg tror ikke de har militær kapasitet til en så omfattende operasjon, sa Heier til ABC Nyheter onsdag.

Det Russland har prestert i Ukraina så langt, vil neppe være noe Putin vil skryte av 9. mai. Selv om det russiske militære har hatt store problemer, kan det tenkes Putin vil male sin egen historie om hva stormakten har fått til i nabolandet.

– Det blir virkelig spennende å se hvilket narrativ han vil bruke på den historiske dagen, sier militæranalytiker Hans Peter Michaelsen.