Det står svært mye på spill i krigen mellom russiske og ukrainske styrker nå. Krigen som utkjempes har ringvirkninger langt utenfor Ukrainas grenser.

Skulle Putin vinne og oppnå sine viktigste militære og politiske mål kan det skape en enda farligere situasjon i Europa, og ikke minst for land som ligger geografisk nærme Russland.

I motsatt fall vil et russisk nederlag føre til et sterkt svekket Russland, både militært og politisk. Russland er allerede i knestående økonomisk på grunn av strenge økonomiske sanksjoner, men uteblir en militær seier vil det også kunne bety slutten på Putins diktatoriske regime, har flere eksperter uttalt.

– Vil være et hardt nederlag

– Selv om du vinner krigen, vil du ikke være i stand til å beholde kontrollen over en fiendtlig ukrainsk befolkning, og sanksjonene vil til slutt bety at Russlands økonomiske og politiske system vil kollapse, sier Hugo von Essen, analytiker ved Senter for østeuropeiske studier ved Utenrikspolitisk institutt, til Expressen.

Han føler seg sikker på at Russland vil tape krigen, og at slaget i Donbas vil bli avgjørende.

– Hvis Russland taper i fasen av krigen som nå pågår i Donbass, vil det bety at de har tapt i store deler av Ukraina og dermed et hardt nederlag, og det vil bli vanskeligere å snu en slik situasjon, antar von Essen.

I motsatt fall vil et ukrainsk nederlag kunne føre til at Putin kan tenkes å øke apetitten på å erobre større deler av Ukraina, inkludert Kyiv.

– Alle scenarier ender med et russisk tap

President Volodymyr Zelenskyj besøkte Butsja 4. april, Kyiv-forstaden som var åsted for det som trolig er russiske krigsforbrytelser. Foto: Ronaldo Schemidt / AFP/NTB

Expressen har også snakket med førstelektor Tony Ingesson ved Lunds universitet, Niklas Svensson. Han er enda mer sikker på at den russiske krigsmaskinen styrer mot nederlag.

– På sikt tror jeg at alle scenarier ender med et russisk tap. Andre eksperter lister opp mulige tegn på at Russland er på nippet til å tape. De russiske styrkene kan rett og slett slite ut sin offensive kraft så mye at de ikke lenger kan komme videre, mener Ingesson.

En slik utmattelseskrig kan enten ende i en fredsavtale, en våpenhvile eller fortsatt konflikt som kan bli fryst over lang tid, det vil si mange år.

Det blir også spekulert i at Russland nok en gang overvurderer egne styrker og undervurderer den motstanden ukrainske styrker er i stand til å yte. Frykten er at en desperat og presset Putin kan velge å ty til masseødeleggelsesvåpen dersom han ser at militært nederlag med konvensjonelle styrker er uunngåelig.

Forskningsleder: – Jeg tror ikke de vil lykkes

Oberstløytnant i Hæren og professor ved Forsvarets Høgskole, Tormod Heier. Foto: Forsvaret

Forskningsleder ved Forsvarets stabsskole, Tormod Heier, tror det blir svært krevende for russiske styrker å ta full kontroll over Donbas og det sørlige Ukraina, slik visekommandøren i Russlands sentrale militærdistrikt, generalmajor Rustam Minnekaev, uttalte til Interfax, ifølge Reuters.

– Jeg tror ikke de vil lykkes. Russerne har ikke konvensjonell kapasitet til å utvide ambisjonene. Jeg tror ikke det er realisme i uttalelsene. Hvordan russiske styrker skal klare å nedkjempe Odesa, som allerede er godt forskanset og forberedt med forsvarsstillinger, er meg en gåte. Hvis dette er ambisjonene, er fredssamtalene i Tyrkia et spill for galleriet. Da ser Putin for seg en krig som kommer til å vare i hvert fall i et år, sier Heier til VG.

– En forestilling om at det vil være enkelt å ta kontroll over hele Sør-Ukraina

Nupi-forsker Julie Wilhelmsen sier at det er vanskelig å vite hva som bare er propaganda. Også hun påpeker at Russland har hatt problemer med å vurdere sin egen styrke og Ukrainas evne til å gjøre motstand.

– Dette innebærer at de lett kan ha en forestilling om at det vil være enkelt å ta kontroll over hele Sør-Ukraina, sier Wilhelmsen til NTB.

Oberstløytnant: – Det spørs om de har styrker nok

Oberstløytnant Palle Ydstebø er sjef for seksjon for militærstrategi og doktrine ved Forsvarets stabsskole. Foto: Forsvaret.no.

Oberstløytnant Palle Ydstebø er seksjonsleder ved Krigsskolen, Forsvarets høgskole. Han mener det ukrainske forsvaret kan ha en fordel av å skulle forsvare seg i Øst-Ukraina hvor de har bygd store forsvarsverk i den åtte år lange krigen.

Han tror ikke russerne vil lykkes med å få kontroll på hele Luthansk og Donetsk fylke, samt hele det sørlige Ukraina og stenge av tilgangen til Svartehavet og Azovhavet.

– Dette er et langt strekke, hvor ukrainerne har gode muligheter til å angripe. Hele denne lange kystlinjen vil være vanskeligere å holde kontroll på. Det spørs om de har styrker nok, om de klarer å få koordinert innsatsen og ikke minst hvor godt ukrainerne klarer å forsvare seg . De har tross alt forsvarslinjer i området som er blitt bygd ut de siste sju åra. Det er et solid forsvarssystem som russerne må tygge seg gjennom, sier Ydstebø til Dagbladet.

Etterretning: – Styrkene får omfattende flystøtte

Britisk etterretning tror Russland vil sette alt inn på å vinne terreng i Øst-Ukraina innen 9. mai. Da feires Sovjetunionens seier over Nazi-Tyskland under 2. verdenskrig.

– Russiske styrker i Donbas-området rykker nå fram mot Kramatorsk, som er under vedvarende rakettangrep. Styrkene får omfattende flystøtte, og et av målene er å ødelegge det ukrainske luftforsvarets evner til å hindre dette , heter det i rapporten fra britisk etterretning.

Det pågår lørdag harde kamper flere steder øst i Ukraina. Russerne gjør fremmarsj enkelte steder, men de ukrainske styrkene har klart å gjenerobre tre landsbyer nær grensen mot Russland.