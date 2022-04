I et intervju med russisk TV mandag, sa Russlands utenriksminister Sergej Lavrov at det er en reell fare for tredje verdenskrig.

Det betyr ikke en økt risiko for atomkrig, ifølge Kristian Åtland, seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt.

– Risikoen for russisk bruk av taktiske kjernevåpen i Ukraina, eller overfor land som støtter Ukraina militært, må i dagens situasjon regnes som lav. Men et slikt scenario kan ikke utelukkes som en teoretisk mulighet, særlig dersom konflikten skulle eskalere ytterligere i intensitet og/eller geografisk utstrekning. Det samme gjelder russisk bruk av kjemiske våpen, sier han til ABC Nyheter.

– Useriøs og unødvendig språkbruk

Tre dager etter at russiske styrker invaderte Ukraina, økte president Vladimir Putin landets atomvåpenberedskap.

– Faktisk bruk av kjernevåpen i en kontekst som den vi snakker om her, ville være i strid med Russlands egen doktrine for bruk av slike våpen. Med mindre Russland selv blir angrepet med kjernevåpen, skal russiske kjernevåpen bare brukes i situasjoner der Russlands eksistens som stat er truet. Det kan vanskelig sies å være tilfelle i denne konflikten, som Russland selv har startet, sier Åtland.

Seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, Karsten Friis, er ikke overrasket over uttalelsen til Lavrov om tredje verdenskrig.

– Man kan si mye om Putin-regimet, men de er neppe suicidale. Jeg gjetter han spiller på vestlig frykt, for å true oss fra å støtte Ukraina. Kreml har snakket om kjernevåpen tidligere, så det er ikke noe nytt. Det er selvsagt både useriøs og unødvendig språkbruk, som ansvarlige ledere burde holde seg for gode til, sier Friis til ABC Nyheter.

– Mest sannsynlig et forsøk på å skremme Vesten

Forsker ved Institutt for forsvarsstudier, Karen-Anna Eggen, sier Russland ønsker å holde Vesten i spenn.

Karen-Anna Eggen sier det er mest sannsynlig at Russland ønsker å skremme Vesten med utspillet om at det er reell fare for tredje verdenskrig. Foto: Forsvaret

– Den ene dagen sier Lavrov at han ikke tror det blir tredje verdenskrig, den andre sier han det motsatte. Dette er et effektivt retorisk grep, men som med mye annet fra Moskva i disse dager bør det sees i sammenheng med hva Russland faktisk gjør og hvilken intensjon ytringene kan tenkes å ha, sier hun til ABC Nyheter.

– I dette tilfelle er det mest sannsynlig et forsøk på å skremme Vesten fra å levere våpen til Ukraina, som har gitt Russland betydelig problemer på slagmarken. Lavrov gjentok i samme intervju at vestlige våpenleveranser sees på som legitime mål og de følger selvsagt nøye med på vestlig bistand til krigen, legger Eggen til.

Eggen trekker frem at det fremdeles virker som Russland er interessert i å holde krigen i Ukraina lokal.

– Hvorvidt dette eskalerer kommer nok an på fremgangen på slagmarken i Ukraina og hvor langt Russland er villige til å gå for å nå sine politiske mål. Den dårlige nyheten er at under nåværende regime i Moskva er det lite skrupler og hensyn som tas i krigføringen. Dette ser vi på antall russiske soldater de er villige til å ofre, brutaliteten mot sivile og bombingen av byer. De vil nok derfor ha mindre problemer med å ta i bruk ikke-konvensjonelle virkemidler for å nå sine mål, men her er selvsagt konsekvensene så store at de ikke vil bruke det før de må, sier forskeren.