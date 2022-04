Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sa i et intervju med russisk TV mandag at det ikke går an å undervurdere faren for tredje verdenskrig.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes kommer med en kraftig beskyldning mot Lavrov.

– Vi må huske at Lavrov er en løgner. Men selv om han lyver, er verden er på vei inn i en umulig situasjon. Russland krever nå at USA stopper våpenleveranser inn i Ukraina. Hva skjer når USA nekter? Og hva skjer når en russisk sjømine driver sørover i Svartehavet og senker et tyrkisk passasjerskip? Er Nato da i krig mot Russland? spør Moxnes overfor ABC Nyheter.

– Dette er det vi har advart mot hele veien. Å støtte Ukrainas rettmessige forsvarskamp må ikke stoppe oss fra å heve blikket til hele verdenssituasjonen. Så langt ser vi en eskalerende respons på en eskalerende krig, og det er veien til storkrig, ikke til fred, utdyper Moxnes.

Tirsdag lovet statsminister Jonas Gahr Støre 400 millioner kroner til et våpenfond for Ukraina. Støre møtte i Stortinget tirsdag for å redegjøre om krigen i Ukraina.

Guri Melby: – Moskva er desperate

Venstre-leder Guri Melby sier at angrepskrigen til Russlands president Vladimir Putin på uskyldige sivile har endret det sikkerhetspolitiske bilde i Europa for all fremtid.

Venstre-leder Guri Melby sier at Vladimir Putin må forstå at han er isolert og alene. Foto: NTB

– Det russiske utspillet i går viser nok en gang at Moskva både er desperate og at krigen ikke har gått slik de hadde forestilt seg. Nå er det derfor svært viktig at Norge og resten av verden står samlet i å gi ukrainerne den støtten de trenger for at de skal vinne denne krigen, sier Melby til ABC Nyheter.

– Vi må stanse all direkte og indirekte finansiering av Putins krigsmaskineri. Putin må forstå at han er isolert og alene. Det tror jeg er den eneste måten vi kan få slutt på krigens grusomheter på. Så forventer jeg at norske myndigheter følger situasjonen nøye, og jeg tenker at nordmenn ikke skal gå rundt og føle på en frykt for fremtiden, utdyper Venstre-lederen.

Støre: – Et utrykk for at krigen ikke går den veien Russland ønsker



Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba mener Lavrovs kommentarer bare understreker behovet for vestlig hjelp.

– Russland mister sitt siste håp om å skremme verden fra å støtte Ukraina. Derfor snakker de om «reell» fare for tredje verdenskrig. Dette betyr bare at Moskva lukter på nederlag i Ukraina, tvitrer Kuleba.

Jonas Gahr Støre går hardt ut mot Lavrov.

– Det er et uttrykk for at krigen ikke går den veien Russland ønsker, sier Støre til NTB.

Statsministeren sier han forstår at mange blir urolige av Lavrovs uttalelser. Samtidig mener Støre at det er den russiske utenriksministeren selv som må svare for hva han mener med uttalelsene.

– Om det betyr at Russland planlegger å bruke atomvåpen, eller starte en verdenskrig, tror jeg ikke han vil være veldig presis på hvis han får oppfølgingsspørsmål.