Gjennom pandemien har Sverige valgt å gå en annen vei enn andre land. Svenskene la vekt på smitteverntiltak basert på frivillighet og personlig ansvar fremfor mer inngripende tiltak. Helt siden pandemien brøt ut, hadde Sverige et fokus på å oppnå flokkimmunitet og unngå en sosial nedstengning.

Tall fra Our World in Data per 4. mars 2022 viser at Sverige har hatt 2,49 millioner smittetilfeller og over 18.000 dødsfall knyttet til coronaviruset. Ifølge VGs nøkkeltall for Norden per 21. mars 2022, har Sverige 177,7 coronarelaterte dødsfall per 100.000 innbygger. Norge har 40,2 per 100.000 innbygger, og totalt 2518 dødsfall.

Skremmende funn

I en rapport publisert i Humanities and Social Science communications, som er en del av det britiske naturvitenskapelige tidsskriftet Natures portefølje, har et ekspertutvalg med bakgrunn innen blant annet epidemiologi, medisin, politisk vitenskap og menneskerettigheter analysert Sveriges håndtering av coronapandemien. Hovedforfatteren av rapporten, epidemiolog Nele Brusselaers, har tilknytning til Karolinska Institutet i Stockholm.

Utvalget skal ha blitt rådført av flere svenske og internasjonale uavhengige eksperter. De har også samlet inn e-post korrespondanser, møtenotater og pressemeldinger fra relevante profiler involvert i beslutningstaking på nasjonalt nivå i Sverige. Alle forfatterne av rapporten har bodd i Sverige mellom 2020 og 2021.

Rapporten maler et stygt bilde av svenskenes håndtering og dens effekt. Detaljene rundt Sveriges retningslinjer, slik Brusselaers og hennes kolleger beskriver det, er skremmende. Ifølge rapporten har svenske myndigheter bevisst prøvd å bruke barn for å spre coronaviruset for å oppnå flokkimmunitet.

«Flere eldre ble gitt morfin i stedet for oksygen, selv om oksygentilførsel var tilgjengelig. Dette tok livet av pasientene», står det også i rapporten. «Potensielt livreddende behandling ble tilbakeholdt uten medisinske undersøkelser, og uten å informere pasienten eller deres familie eller spørre om tillatelse».

– Veldig alvorlig

Folkhälsomyndigheten i Sverige har fått flere eksperter til å gjennomgå artikkelen.

– Vi kan konstatere at teksten inneholder faktafeil. Referansene består ikke av vitenskapelige artikler som støtter påstander i teksten og forskningsmetodikken det refereres til, har ikke blitt brukt, sier enhetssjef Christer Janson i Folkhälsomyndigheten til ABC Nyheter.

Han sier det fremsettes alvorlige anklager på bakgrunn av egne utsagn, uten vitenskapelig metodikk og objektivitet.

– Vi anser dette som svært alvorlig, sier Janson.

– En bombe

Immunolog og professor ved Universitetet i Oslo, Anne Spurkland, mener det er unikt for Norge at norske medier har vært veldig opptatt av covid, og har dekket det godt og bredt. Foto: UiO

Immunolog og professor ved universitetet i Oslo, Anne Spurkland, er kjent med rapporten.

– Den er ekstremt krass. Jeg er overrasket over hvor krass den er, sier Spurkland til ABC Nyheter.

I løpet av de første ti dagene etter publisering, florerte rapporten i sosiale medier, og ble lest over 100.000 ganger. Verdensledende virologer, forskere og Sveriges tidligere statsminister Carl Bildt er blant dem som har delt rapporten på Twitter. En av rapportens forfattere, David Steadson, har reagert på at ingen svenske medier har gitt teksten noen omtale.

– Det kan være fordi det de kommer med er for drøyt. Dette er en bombe, sier Spurkland.

Et vedvarende problem

Pandemien har avslørt flere strukturelle problemer i det svenske samfunnet, hevder ekspertutvalget.

Svenske myndigheter anklages for å gjennom hele pandemien ha tilbakeholdt informasjon for offentligheten.

I rapporten hevdes det at det svenske folk ble fanget i uvitenhet og ikke fikk tilgang på allmenn informasjon som at coronaviruset smitter via luften, at asymptomatiske individer kan være smittsomme og at munnbind beskytter både dem som bruker det og de rundt dem.

Spurkland mener det er unikt for Norge at norske medier har vært veldig opptatt av covid, og har dekket det godt og bredt.

– Det har vært mye mindre dekning i Sverige. Det kan ha ført til at folk har vært mindre opplyst, forklarer hun.

«Heia, Anders»

Rapporten anklager svenske myndigheter for å være inkapable til å innrømme å ha begått feil på flere nivåer, og også til å ta ansvar for de skadelige utfallene deres pandemihåndtering har fått for det svenske samfunnet.

Den tidligere statsepidemiologen i Sverige, Anders Tegnell, har blitt kraftig kritisert gjennom pandemien, noe han ikke har tatt innover seg.

Tidligere, i et lengre intervju med Sveriges Radio, poengterte Tegnell at det er en del folk som mener han har feil taktikk, men ifølge ham selv opplever han mer støtte enn motgang.

– Når jeg møter folk på gaten på sykkelen min, er tilbakemeldingene stort sett positive. Bare på veien hit var det fem-seks stykker som ropte «heia, Anders» eller ga meg en tommel opp, sa statsepidemiologen.

Flere ganger har Tegnell uttalt at han ikke støtter kritikerne som mener landet burde ha stengt ned i større grad.

– Hvordan skulle vi endret hele eldreomsorgen på noen få uker, når det er problemer vi har igjen selv fra forrige eldrereform? Eksakt hva kunne vi gjort som ville forandret så mye? Når jeg stiller de spørsmålene, så får jeg ikke så mange svar lengre, sier Tegnell i radiointervjuet.