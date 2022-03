Kritiserer Sveriges håndtering av ukrainske flyktninger

Talsperson for det russiske utenriksdepartementet, Marija Zakharova (46), har blitt et synlig fjes for mange både i løpet av og før krigen i Ukraina.

Blant annet bemerket hun seg i norske medier da hun latterliggjorde Nato-sjef Jens Stoltenberg, og sa at Russland ikke lenger var «interessert» i nordmannen.

Sjokkert

Nå er det svenskene som får høre det fra Zakharova.

I et Facebook-innlegg som den russiske ambassaden i Sverige har delt på sin side, refser Zakharova Sveriges håndtering av ukrainske flyktninger, skriver den svenske avisen Expressen.

I innlegget kommenterer hun en artikkel fra Expressen, hvor en generaldirektøren i det svenske Sosialdepartementet, uttalte hvor viktig det var at ukrainske flyktninger registrerte seg i landet, for å unngå at de blir offer for menneskehandel eller seksuelt utnyttet.

– Og dette er Sverige, et av de mest velstående landene i Europa, skriver Zakharova.

Zakharova er sjokkert over at ingen kan si hvor mange barn og voksne som ulovlig og uten registrering har havnet i Skandinavia.

– Og ærlig talt, det er langt fra et naturlig fluktmål for ukrainske flyktninger. Hva som kommer til å skje med disse menneskene, inkludert kvinner og barn i andre land, er fryktelig å forestille seg, fortsetter hun.

Saken fortsetter under innlegget.

Zakharova nevner derimot ikke den russiske invasjonen, som er årsaken til at over 10 millioner ukrainere er på flukt i utgangspunktet.

Truet Sverige

Det er ikke første gang Sverige er i Zakharovas søkelys.

Høsten 2015 mente svenske UD at Zakharova kom med en direkte trussel mot Sverige i forbindelse med en pressebriefing i utenriksdepartementet i Moskva.

Da skal hun ha sagt at et svensk Nato-medlemskap ville få politisk-militære og utenrikspolitiske konsekvenser og føre til kraftige tiltak eller gjengjeldelse fra Russland.

Også så sent som et døgn etter Russlands invasjon av Ukraina, gjentok hun trusselen mot Sverige og Finland.

– Finlands og Sveriges innlemmelse i Nato vil ha alvorlige militære og politiske konsekvenser, sa Zakharova til det russiske nyhetsbyrået Tass.