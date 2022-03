Trump ønsker seg at saken avgjøres av en jury og krever 72 millioner dollar i erstatning.

– Fram mot presidentvalget i 2016 organiserte Hillary Clinton og hennes følgesvenner en utenkelig plan, en som sjokkerte samvittigheten og var en fornærmelse mot dette landets demokrati, heter det i søksmålet, som ble levert til en føderal domstol i Florida torsdag.

Her anklages Clinton og flere andre for å ha samarbeidet for å lage «et falskt narrativ om at deres republikanske motstander, Donald J. Trump, hadde samrøre med en fiendtlig fremmed makt».

De anklages også for forfalskning av bevis, for å ha ført politiet bak lyset og for å ha misbrukt tilgangen til svært sensitive data.

– Dette er så opprørende, ødeleggende og opphissende at selv Watergate-hendelsene blekner i sammenligning, heter det videre.

Blant dem som er saksøkt, er Clintons valgkampsjef John Podesta, tidligere FBI-direktør James Comey og Christopher Steele, en tidligere britisk etterretningsoffiser som sto bak et dokument som inneholdt kompromitterende opplysninger om Trump.

Trump har gjentatte ganger stemplet dokumentet som falskt, og avisen The New York Times kom fram til at det manglet bevis for mange av påstandene.