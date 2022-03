Det var under en tale det konservative partiets vårkonferanse i Blackpool at Johnson kom med en sterk advarsel som strekker seg langt forbi hans eget parti. Den britiske statsministeren frykter at dersom verden gir etter for Putin, så vil det bety slutten for Ukraina som selvstendig nasjon, og være «å utslette alt håp for fred» i Moldova og Georgia, skriver The Guardian.

– Jeg vet at det sitter ledere rundt omkring i verden, også i Vestlige nasjoner, som begynner å lukte på tanken at det kan være bedre for verden å, til en viss grad, samarbeide med en tyrann. Etter min mening vil det være en stor tabbe å forsøke og normalisere forholdet til Putin etter dette, slik vi gjorde i 2014, sier Johnson.

Her referer den britiske statsministeren til Russlands anneksjon av Krim, som fant sted i slutten av februar 2014.

(Saken fortsetter under bildet)

Boris Johnson talte til det konservative partiet lørdag. Foto: Phil Noble / Reuters/NTB

«Putins sinnssyke plan»

Til stede under konferansen var også Ukrainas ambassadør til Storbritannia Vadym Prystaiko og forsvarsminister Ben Wallace. Johnson takket Wallace for å ha innstendig bedt ham om å lese det forsvarsministeren fryktet var «Putins sinnssyke plan» flere måneder før invasjonen fant sted.

Selv om Johnson advarer mot å samarbeide med Putin, så har han liten tro på at tiden hans som Russlands president nærmer seg slutten. Han stiller også spørsmål ved Putins motiver.

– Det er legitimt å lure på hvorfor Putin gjør det han gjør akkurat nå. Hvorfor invaderer han et fredelig land? Jeg tror han er fullt klar over at Ukraina slettes ikke var på vei inn i Nato med det første, og at ingen planla å plassere missiler og våpen i Ukraina.

«Nostradamus møter russisk wikipedia»

Han hevder videre at Putin selv mest sannsynligvis ikke tror på informasjonen han mater det russiske folk med; at Ukraina har havnet i hendene til en nynazistisk regjering.

– Putin tror slettes ikke på dette semi-eventyret han forteller. Denne sære «Nostradamus møter russisk wikipedia»-fortellingen. Han frykter rett og slett bare et fritt og demokratisk Ukraina, sier Johnson.