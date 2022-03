Alexandra Tolstoj (48), etterkommer av forfatteren Leo Tolstoj, tilbragte åtte år sammen med «Putins bankmann». De fikk tre barn sammen før de omsider skilte seg 2015. Da hadde hun rukket å bli godt kjent med den russiske presidenten Vladimir Putin. I et ferskt CNN-intervju forteller hun om hvordan det var å være blant «Putins nærmeste».

– Det var egentlig nøyaktig slik du ser for deg, nesten som å leve i filmen «Gudfaren», hvor alle menneskelige moralske verdier drukner i ekstrem rikdom, forteller Tolstoj til CNN.

– En helt annen person

Tolstoj kjente Vladimir Putin godt i 2008. Nå opplever hun den tidligere kompisen som en helt annen person. Foto: AP/NTB

Tolstoj er aktuell i den ferske BBC-dokumentaren «The Countess and the Russian Billionaire», hvor hun forteller om livet som ektefellen til en russisk oligark. Ekteparet var tett på Putin i perioden da han kom til makten i Russland. Tolstojs tidligere ektemann Sergei Pugachev klatret opp stigen sammen med Putin, og satt til slutt i senatet.

Ifølge Tolstoj er ikke Putin til å kjenne igjen.

– Jeg kjente Putin godt i 2008, og da var han en helt annen person. Da var han selvsikker og trygg på seg selv. Nå virker han sint og ute av kontroll, sier Tolstoj.

Grevinnen mener at en følelse av kontroll er helt avgjørende for Putin, noe hun tror han sakte men sikkert har mistet.

– Han hadde stålkontroll da, og det har han ikke nå. Jeg tror ikke dette handler om å gjenreise Sovjetunionen, dette handler utelukkende om ham selv, sier Tolstoj.

Tolstoj var gift med oligarken Sergei Pugachev, også kjent som «Putins bankmann», i åtte år. Nå lever han i eksil. Foto: John Schults / Reuters/NTB

«Kreml får folk til å forsvinne»

Tolstoj skilte seg fra Sergei Pugachev i 2015. To år senere gikk hun ut og beskrev sin tidligere ektemann som kontrollerende, og fryktet at han ville bortføre barna deres. Da hadde Pugachev allerede levd i eksil i to år, i frykt for å bli utlevert til Russland etter å ha blitt anklaget for korrupsjon av Kreml.

Det var sommeren 2015 at Tolstojs ektemann ikke dukket opp til hennes fars 80-årsdag. Hun skjønte ikke hva som hadde skjedd før telefonen ringte. I andre enden av røret hørte hun stemmen til Pugachevs livvakt.

– Han fortalte meg at Sergei ikke kunne komme på festen, noe som egentlig ikke var noe utenom det vanlige. Det var først da jeg leste avisene at jeg skjønte at han hadde rømt, fortalte Tolstoj til The Guardian i november 2015.

Pugachev hadde fått nyss om at Kreml ønsket ham utlevert, som Tolstoj hevder «har for vane å få folk til å forsvinne». Hun hørte ikke fra ektemannen før ti dager senere. Da befant han seg i Frankrike, og siden har han ikke kunnet vende tilbake til Storbritannia i frykt for å bli utlevert.

Tolstoj bor den dag i dag i Storbritannia.