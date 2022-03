Det har i mange år vært spekulert i og gått rykter om Russlands president Vladimir Putin (69) og hans helse.

De siste årene har kilder sagt alt fra at Putin har parkinsons, en mer generisk form for demens, til kreft.

I lys av krigen i Ukraina har disse spørsmålene dukket opp igjen. Nå mener høytstående personer i etterretningsalliansen Five Eyes, bestående av Australia, Canada, New Zealand, Storbritannia og USA, at Putin trolig har besluttet å invadere Ukraina som følge av bivirkninger av medisinsk behandling.

Det skriver flere britiske medier.

Sett oppblåst og grå ut

Putin har det siste året sett askegrå og oppblåst ut i fjeset på bilder utgitt av Kreml.

I tillegg har det blitt sagt at han har vært ekstremt redd for å bli smittet av coronaviruset, og han har som vi har sett tvunget gjester til å sitte flere meter unna ham under møter.

Hans avgjørelse om å invadere nabolandet Ukraina har også ført til flere spekulasjoner om hvorvidt han er mentalt stabil.

«Steroide-raseri»

– Det har vært en identifiserbar endring i beslutningsprosessen hans de siste fem årene. De rundt ham ser også en markant endring i klarheten i det han sier og hvordan han oppfatter verden rundt seg, sier en sikkerhetskilde fra Five Eyes til Daily Mail, som hevder å ha sentrale kilder i Kreml.

De tror at Putin lider av en hjernesykdom, har kreft, eller noe annet som gjør at han må ta steroider.

En av teoriene er nemlig at Putin lider av «steroide-raseri» som følge av langvarig bruk av steroider.

En av bivirkninger av steroider inkluderer for eksempel økt risiko for infeksjon – som kan forklare hans frykt for å få covid.

I tillegg kan langvarig bruk også utløse «humør og atferdsendringer».