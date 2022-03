Stor bekymring over at ukrainere utnyttes i menneskehandel

Blant de 2,5 millioner menneskene som har forlatt Ukraina siden den russiske invasjonen begynte 24. februar, er et klart flertall barn og kvinner. Alle menn mellom 18 og 64 år må bli igjen i Ukraina for å kjempe. Dermed er det også et problem for hjelpeorganisasjonene å finne ut hvordan de skal beskytte de mest sårbare flyktningene fra menneskehandel eller andre former for utnyttelse.

– Man må tenke over risikoene for menneskehandel, seksuelle overgrep og misbruk. Dette er en type situasjon menneskehandlere ser sitt snitt til å utnytte, sier Joung-ah Ghedini Williams, som er kommunikasjonssjef for FNs høykommissær for flyktninger.

Fengslet for voldtekt

I Wroclaw i Polen er en mann blitt pågrepet, mistenkt for å ha voldtatt en 19 år gammel flyktning som han lokket over internett med lovnader om husly. Han risikerer 12 års fengsel.

– Han møtte jenta ved å tilby henne hjelp gjennom en internettportal. Hun snakket ikke polsk og stolte på en mann som lovet å gi henne tak over hodet. Dessverre viste det seg at alt dette var manipulasjon, skrev det polske politiet i en uttalelse.

En annen mann ble overhørt mens han lovet husly og arbeid til en 16-åring, men myndighetene klarte å gripe inn før det gikk galt.

Avviser menn som tilbyr gratis skyss

I en flyktningleir ved grensebyen Medyka vakte en mann oppsikt da han kun tilbød hjelp til kvinner og barn. Da politiet tok kontakt endret han på historien sin. Romania og Polen bekrefter at det er sivilpoliti på plass i grensebyene for å se etter kriminelle elementer. Myndighetene i den rumenske byen Siret har avvist menn som tilbyr gratis skyss til kvinner.

Flyktningkrisen er den største i Europa siden 2. verdenskrig. I land over hele kontinentet, særlig i grenselandene Moldova, Polen, Romania, Slovakia og Ungarn, har borgere og frivillige møtt flyktningene med tilbud om hjelp. Gratis husly, transport, arbeidsmuligheter og andre former for assistanse er aldri langt unna. Det er dessverre ikke farene heller.

– Gikk en alarm i hodet mitt

Politiet i Berlin har allerede lagt ut et innlegg på ukrainsk og russisk i sosiale medier, der de advarer kvinner og barn mot å takke ja til tilbud om overnatting, og oppfordret dem til å melde fra om noe virket mistenkelig.

Tamara Barnett jobber for den britiske organisasjonen Human Trafficking Foundation. Hun sier en slik stor og raskt voksende fordrivelse av mennesker kan være en oppskrift på en katastrofe.

– Når du har en så stor gruppe med svært sårbare mennesker som trenger penger og assistanse umiddelbart, er det en yngleplass for utnyttelse, særlig seksuell utnyttelse. Da jeg så alle disse frivillige som tilbød flyktninger å bo hos seg, så gikk det en alarm i hodet mitt, sier hun.

Avhengige av fremmede

Menneskehandel er et alvorlig brudd på menneskerettighetene og kan føre til mange former for utnyttelse: prostitusjon, tvangsarbeid og slaveri, organhandel og tvungne kriminelle handlinger kan påføres av menneskehandlerne gjennom tvang og maktmisbruk.

– Trolig vil mange menneskehandlere forsøke å slå til i Ukraina. Særlig de som ikke har familie, venner og andre støttenettverk er sårbare. Jo lengre krigen varer, jo mer sårbare blir menneskene som flykter mot grensene, sier Barnett.

Mange av flyktningene planlegger å reise videre til familie og venner andre steder i Europa, og er avhengige av fremmede for å nå målet sitt. Krigen har skapt stress, traumer, frykt og forvirring.

Fremmedlegionærer på vakt

– Vi prøver å kontrollere alle kjøretøyene som forlater grenseregionen. Hundre personer som tilbyr skyss kan ha gode intensjoner, men alt som skal til før det blir en tragedie er at én ikke har det, sier politisjef Ionut Epureanu i Suceava-fylket i Romania, der Siret ligger.

I Medyka i Polen har sju tidligere medlemmer i den franske fremmedlegionen meldt seg frivillig som sikkerhetsvakter. De er særlig på vakt mot menneskehandlere.

– I morges fant vi tre menn som prøvde å lokke en gjeng med kvinner inn i en varebil. Jeg kan ikke si med sikkerhet at de skulle verve dem til prostitusjon, men da vi begynte å snakke med dem ble de temmelig nervøse og dro sin vei, sier en av dem, som kun oppga fornavnet Mornay.