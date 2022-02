Den felles uttalelsen kommer etter at president Vladimir Putin ga en ordre om at det russiske militæret skal «bevare freden» i utbryterregionene øst i Ukraina.

Tidligere mandag kveld anerkjente Putin de ukrainske regionene Luhansk og Donetsk øst i Ukraina som uavhengige stater.

Det har ført til fordømmelse fra vestlige land, som står klare med sanksjoner.

Tyskland: Russland bryter alle sine Ukraina-løfter

– Russland går tilbake på sine forpliktelser til det globale samfunnet gjennom sin anerkjennelse av opprørerkontrollerte områder i Øst-Ukraina som uavhengige, sier Tysklands utenriksminister Annalena Baerbock i en uttalelse.

Baerbock understreket at Russland selv undertegnet fredsavtalene for Øst-Ukraina i Minsk, og at de ved sin beslutning mandag bryter alle sine løfter til verdenssamfunnet.

Storbritannia varsler også sanksjoner



Storbritannias utenriksminister Liz Truss varsler at landet vil komme med sanksjoner mot Russland tirsdag.

– I morgen vil vi kunngjøre nye sanksjoner mot Russland som svar på deres brudd på folkeretten og angrep på Ukrainas suverenitet og territoriale integritet, skriver Truss på Twitter mandag kveld.

I en uttalelse skriver hun at Russlands president Vladimir Putins anerkjennelse av utbryterregionene Donetsk og Luhansk i Øst-Ukraina viser at Russland åpenbart ignorerer forpliktelsene sine etter Minsk-avtalen.

– Det demonstrerer Russlands avgjørelse om å velge å gå veien om konfrontasjon framfor dialog, skriver hun.