– Dette undergraver ytterligere Ukrainas suverenitet og territorielle integritet, eroderer innsatsen for en løsning av konflikten og bryter Minsk-avtalen, som Russland er part i, sier han i en uttalelse.

På Twitter skriver han at Nato støtter Ukrainas suverenitet og territorielle integritet.

– Vi oppfordrer Moskva til å slutte å gi næring til konflikter og velge diplomati.

Stoltenberg trekker fram at FNs sikkerhetsråd, der Russland er med, i 2015 bekreftet respekt for Ukrainas fulle suverenitet, uavhengighet og territorielle integritet.

Nato skriver også at Donetsk og Luhansk er en del av Ukraina.

– Moskva fortsetter å gi næring til konflikten i Øst-Ukraina ved å gi økonomisk og militær støtte til separatistene. De prøver å iscenesette et påskudd for å invadere Ukraina nok en gang.

– Nato støtter Ukrainas suverenitet og territorielle integritet innenfor dets internasjonalt anerkjente grenser. De allierte oppfordrer Russland på det sterkeste til å velge diplomatiets vei, og umiddelbart reversere sin massive militære oppbygging i og rundt Ukraina, og trekke sine styrker ut av Ukraina i samsvar med landets internasjonale forpliktelser.

Informerte Macron og Scholz

Ifølge det russiske nyhetsbyrået Tass har Russlands president Vladimir Putin informert Macron og Scholz om avgjørelsen om å signere et dekret som anerkjenner uavhengigheten til utbryterregionene Donetsk og Luhansk i Øst-Ukraina.

Ifølge Kreml uttrykte Macron og Scholz da skuffelse over Putins avgjørelse.

Frankrikes president har innkalt landets forsvars- og sikkerhetsråd til et møte mandag for å vurdere situasjonen i Ukraina.

Møtet i rådet som omfatter et lite antall sentrale ministre under ledelse av Macron, kommer etter opplysninger om at Russlands president Vladimir Putin vil anerkjenne uavhengigheten til Ukrainas østlige utbryterrepublikker.

Johnson: Russlands siste trekk krenker Ukrainas integritet

– Dette er en åpenbar krenkelse av Ukrainas suverenitet og integritet, sier Johnson.

Russlands president Vladimir Putins anerkjennelse av uavhengigheten til de prorussiske utbryterregionene er også en avvisning av Minsk-prosessen og Minsk-avtalene, sier Johnson, med henvisning til fredsavtalen for Øst-Ukraina fra 2015.

Storbritannias statsminister Boris Johnson kritiserer sterkt Russlands anerkjennelse av to utbryterregioner i Øst-Ukraina Foto: Daniel Leal / pool via AP / NTB Foto: NTB

Norge slutter seg til EUs sanksjoner



Norge har sluttet seg til sanksjonene EU har innført som følge av Russlands anerkjennelse av ukrainske Luhansk og Donetsk som selvstendige stater, melder VG.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) sier at Norge slutter seg til alle EUs sanksjoner mot Russland. Foto: Terje Bendiksby / NTB Foto: NTB

– Norge har tett kontakt med allierte og partnere, inkludert EU. Vi vil bidra til en samlet og enhetlig respons på Russlands opptreden. Norge har sluttet seg til alle sanksjonene EU har innført som følge av Russlands folkerettsstridige handlinger i Ukraina, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) til avisa.

Tidligere mandag kveld sa Huitfeldt at Norge fordømmer den russiske beslutningen om å anerkjenne de selverklærte «folkerepublikkene» i Luhansk og Donetsk.

– Beslutningen er nok en krenkelse av Ukrainas suverenitet, sa hun i en skriftlig uttalelse til NTB.

Huitfeldt sa videre at Norge konsekvent støtter Ukrainas selvstendighet og territorielle integritet innenfor internasjonale anerkjente grenser.

– Norge støtter et hastemøte om situasjonen i FNs sikkerhetsråd, sier hun.

USA varsler sanksjoner mot utbryterregionene

USA varsler sanksjoner mot de to utbryterregionene Donetsk og Luhansk øst i Ukraina etter at Russland anerkjente de som selvstendige stater.

Sanksjonene vil ikke rette seg mot Russland, men mot de prorussiske separatistene som kontrollerer Donetsk og Luhansk. Russlands president Vladimir Putin erklærte den russiske anerkjennelsen av de to som selvstendige stater mandag kveld.

USAs president Joe Biden har mandag kveld hatt en telefonsamtale med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, som varte i omtrent 35 minutter, i etterkant av erklæringen om anerkjennelsen. Biden har også ringt til Frankrikes president Emmanuel Macron og Tysklands statsminister Olaf Scholz.

FN: – Alle problemer må løses gjennom diplomati

FN oppfordrer alle parter mot ensidige handlinger som vil undergrave Ukrainas territorielle integritet.

– Vi vil oppfordre alle involverte til å avstå fra enhver ensidig beslutning eller ensidig handling som kan undergrave Ukrainas territorielle integritet, sier FNs talsperson Stephane Dujarric.

– Alle problemer må løses gjennom diplomati, la han til, og understreket FNs oppfordring om tilbakeholdenhet for å unngå at konflikten eskalerer.

Det er ventet at Putin selv vil uttale seg om anerkjennelsen i en TV-tale mandag kveld, og at han snart vil signere dekretet.