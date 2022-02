Det pågår nå et svært høyt spill om skjebnen til Europas nest største land målt i geografisk utstrekning, Ukraina.

Innsatsen kan bli tusenvis av tapte menneskeliv, store materielle ødeleggelser og en enorm flyktningestrøm.

Forholdet mellom Russland og Nato er nå på frysepunktet. Ikke siden Den kalde krigen har spenningen vært større. På begge sider bygges det nå opp militær kapasitet for å være forberedt på det verste.

En invasjon kan bli dyrere og mer krevende enn antatt



Mens vestlige ledere klør seg i hodet for å forstå hva Putin har i tankene, eskalerer situasjonen dag for dag. Titusenvis av russiske soldater og avansert militært utstyr, inkludert stridsvogner, raketter, kampfly og marine, er satt i beredskap.

Nato, med USA i spissen, advarer mot at en fullskala invasjon kan være på trappene, sannsynligvis allerede i februar-mars. Russland på sin side avfeier enhver kritikk om at deres militære styrker opptrer aggressivt, eller at de har krigsplaner.

Ifølge CNN sitter amerikansk etterretning på informasjon om at russiske offiserer skal være i tvil om hvorvidt en fullskala invasjon av Ukraina er for risikabelt av flere ulike hensyn.

Avlytting av russiske tjenestemenn kan tyde på at flere i den russiske ledelsen bekymrer seg om hvorvidt en storstilt invasjon kan bli dyrere og mer krevende enn det Russlands president Vladimir Putin og andre Kreml-ledere innser.

Sår tvil om militærets tro på Putins mulige krigsplan



Russiske tjenestemenn skal ha vært fortvilet over at planene deres skal ha blitt oppdaget og avslørt av vestlige land, ifølge lekkede etterretningsopplysninger.

Det blir også sådd tvil om de russiske militære har tro på hvor vellykket et krigseventyr på ukrainsk territorium vil kunne bli.

Ifølge CNNs kilder er det ingenting som tyder på at de militære vil gjøre opprør og nekte å adlyde Putins ordre, men det skal være tvil innad i det russiske offiserskorpset om hvor risikabel en fullskala invasjon av Ukraina vil være. Det blir sagt at en slik ordre vil bli ansett som svært krevende å gjennomføre.

Vil kunne ta Kiev på 48 timer



På den annen side er det forventet at de russiske styrkene er profesjonelle og vil kunne utføre Putins ordre på en effektiv måte.

– Vi har lenge sagt at Putin fortsetter å utvide sine muligheter og evner, og vi har vært like åpne om noen av grepene vi tror han har til hensikt å gjøre for å rettferdiggjøre en slags militær aksjon, sa pressesekretær ved Pentagon, John Kirby, mandag.

Ifølge amerikansk etterretning vil hovedstaden i Ukraina, Kiev, kunne falle i løpet av bare 48 timer dersom russerne invaderer med full styrke.