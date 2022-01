– Dette er helt unikt. Vi har aldri observert noe lignende, sier den atmosfæriske forskeren Lars Hoffmann ved det tyske instituttet Jülich Supercomputing Centre til magasinet Nature.

Nå jobber Hoffmann og forskerteamet på spreng med å få klarhet i hva som faktisk har skjedd.

Det var 15. januar at et enormt vulkanutbrudd fant sted under vann sør i Stillehavet. Satellitter fanget opp en enorm eksplosjon etterfulgt av en røyksky fra vulkanen Hunga Tonga-Hunga Ha’apai, og kort tid etter gikk tsunamialarmen i den nærliggende øynasjonen Tonga.

Tonga's Hunga Tonga volcano just had one of the most violent volcano eruptions ever captured on satellite. pic.twitter.com/M2D2j52gNn — US StormWatch (@US_Stormwatch) January 15, 2022

Tsunamien var allerede på vei gjennom Stillehavet i retning øysamfunnet og folk ble bedt om å komme seg vekk fra vannet og opp i høyden. Få timer senere nådde tsunamien vestkysten av hovedøya Tongatapu.

Videoer delt på sosiale medier viser livredde folk som rømmer hovedstaden Nuku’alofa idet bølgen skylte inn over byen. Så langt er minst tre mennesker bekreftet omkommet og det skal være snakk om enorme mengder materielle skader.

(Saken fortsetter under bildet).

Det mest voldsomme vulkanutbruddet noensinne fanget opp av satellitt. Foto: Tonga meteorological service/Government of Tonga

Satellitt-meldingen

Samtidig som tonganerne løp for livet tikket det inn en melding hos astronomene i Tyskland. En satellitt hadde fanget opp voldsomme sjokkbølger i vår atmosfære. Forskerne beskriver det som gravitasjonsbølger, ikke så ulike det som skjer når du slipper en stein ned i et stille vann. Ifølge forskerne har de aldri før observert et tilfelle hvor et vulkanutbrudd har utløst slike atmosfæriske bølger.

Satellittfoto viser et stort antall konsentriske sirkler bestående av gass i rask bevegelse gjennom atmosfæren. Ifølge forskerne skal de ha strukket seg over et område på 16.000 kilometer, fra havets overflate til ionosfæren, den ytterste delen av jordatmosfæren.

Slike atmosfæriske bølger oppstår når luftmolekyler i atmosfæren blir forstyrret på vertikalt plan, og de kan oppstå som følge av lokale værsystemer. Forskernes teori er at store mengder varm luft og aske steg opp i atmosfæren med voldsom fart, og som konsekvens forårsaket sjokkbølgene.

(Saken fortsetter under bildet).

De sidestilte bildene viser Kolomotu'a i Tonga før og etter vulkanutbruddet. Store områder er ødelagt og ligger begravet under aske. Foto: AFP/NTB

– Vi følger nøye med på dette

Instrumentet som fanget hendelsen opp har vært i arbeid siden 2002, men har aldri fanget opp noe lignende.

– Det er nettopp det vi undrer oss over. Det er åpenbart tilknyttet vulkanutbruddet, men vi vet ikke helt hvordan det har skjedd, sier forsker Corwin Wright ved University of Bath til Nature.

En av teori er at eksplosjonen og utbruddet var så voldsomt og så kort sammenlignet med andre utbrudd, at det påvirket atmosfæren. Det voldsomme utbruddet kunne høres i store deler av Stillehavet, til og med i deler av USA. Langstrakte områder av Tonga ligger fremdeles innhyllet i aske, og hjelpemannskaper sliter med å finne frem på grunn av tap av både strøm, telefondekning og internett. Det er derfor usikkert hvor stort skadeomfanget er og hvor mange liv som kan ha gått tapt.

Ifølge forskerne kan slike atmosfæriske sjokkbølger forstyrre vindretningen og kan potensielt sett forårsake uventede konsekvenser, selv i Europa.

– Vi kommer til å følge svært nøye med på hvordan dette utvikler seg, forsikrer forskerne offentligheten om.